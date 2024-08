Krstić za Pink: Poenta otvaranja mosta na Ibru je lakši upad Kurtijevih terorista na sever (VIDEO)

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić govoreći o želji Aljbina Kurtija da otvori most na Ibru kaže da je to jako važno pitanje, koje je samo deo kompleksa važnih pitanja na Balkanu.

- Pazite, Kurti koji prkosno odgovara SAD-u da mu ne pada na pamet da odustane od namera da otvori most. Pri tom, otvaranje mosta nije ideja o slobodnom protoku ljudi i robe, već je to put kojim će njegovi teroristi lakše da upadaju i terorišu Srbe na severu, to je poenta otvaranja mosta - kazao je Krstić za Pink.

Krstić je ocenio da je to samo jedna od kockica na Balkanu, među kojima je i proslava Oluje, ali i stanje u Bosni i Hercegovini.

- Kad sve to stavite u jedan kompot pitate se u kom eksperimentu mi to živimo - naveo je Krstić.

Andrija Jorgić, direktor Borbe, kaže da je širi kontekst svega toga i to što se dešava u Beogradu.

- Kao da su svi na pritisak dugmeta krenuli u sinhronizovanu akciju, to ništa nije slučajno, očigledno je da postoji centar koji šalje signale, a krajnji cilj je da oslabe Vučića i Srbiju i da preko ulice dođu na vlast - kazao je Jorgić.

On je istakao i da se to nikada neće desiti, te da se na vlast dolazi na izborima.

Jorgić je naveo i da je most preko Ibra simbol opstanka srpskog naroda, što je Kurtiju bitno da unizi.

Autor: Marija Radić