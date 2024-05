Marketinški stručnjak Nebojša Krstić upozorava da žrtve Srebrenice postaju predmet političke manipulacije.

Krstić kaže da činjenica da se ne zna da li će na dnevnom redu biti rezolucija o Srebrenici znači da ni ta većina sigurna, odnosno da oni koji su sponzorisali taj papir nisu sigurni da će imati većinu.

- A i to što se nateže većina oko nečega što se prodaje kao vrednosna i civilizacijska stvar je pomalo sramotno za one koji to podržavaju. Niko ne razmišlja o tome da su žrtve Srebrenice predmet političke manipulacije, koja ih unižava - reakao je Krstić.

Kako je dodao, pozitivno je što se ponovo pokreće priča o našim žrtvama.

Krstić je napomenuo da se istovremeno relativizuju srpske žrtve.

Zoran Milivojević, diplomata u penziji, je ukazao na pokušaje da se revidira istorija i oko kraja Drugog svetskog rata i svega što je obeležilo taj rat.

- Trenutak je i vreme da se afirmiše pitanje Jasenovca i tih žrtava i to na jedan institucionalni način i da se merama i akcijama podseti javnost, kako u Srbiji, tako i region i Evropa. Ove revezije kojima svedočimo su krajnje opasne - ukazao je Milivojević.

On je ocenio da takve revizije vode u dalje sukobe i probleme i dodvodi srpski narod u jednu drugu poziciju. zbog čega je važno da politika sećanja dobije svoj mesto.

- Što se Srbije tiče, mislim da će to biti još izraženije - dodao je Milivojević.

Petar Đurđev, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada, kaže da se rezolucija u Srebrenici - rezolucija podele.

- Nije urađena u skladu sa zaonima BiH, to je nasilna jednostrana akcija čiji je cilj stvaranje novih podela na Balkanu, koja će dovesti do destabilizacije - rekao je Đurđev, koji saglasan da je potreban drugi pristup u odnosu na sećanje na tragediju u Drugom svetskom ratu.

