Ideja blokoadera je zaustavljanje Srbije i finasijska propast rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

- Provokacija sukoba i blokada koja se vrši osam meseci je oterala mnoge investitore. To je zločin, to što su oni uradili vrlo svesno, to što su smanjili standard građana svojim aktivnostima to je direktan zločin - rekao je Krstić.

Navodi da će to teško neko moći to da plati i vrati te pare ali da će morati neko da odgovara za to kad tad.

- Ne mislim da su taj zločin činila deca koja guraju kontejnere na ulici, oni su samo izvršioci posla i misle da rade nešto dobro, ali ona banda koja to radi spolja i iznutra, sedi i pije rujno vino, pa se još i slikaju i kače slike na društvenim mrežama. Jedan je direktno odgovoran za pad nadstrešnice, jedan je lešinario najviše i organizovao pelnume, dok drugi opstruiše tužilaštvo - naveo je Krstić.

Srba Filipović, analitičar rekao je za TV Pink da se znalo i ranije postoje neprijatelji države kako spolja tako i iznutra i da je trebalo na vreme odreagovati.

- Poenta svega ovoga što se radi je doći do socijalnih nemira, jer oni znaju da ne mogu na izborima da dobiju glasove, već moraju da dovedu Srbiju da izgubi mnogo para i da na talasu socijalnih nenmira idu na to da ruše Vučića - rekao je Filipović.

Navodi da oni svesno rade da destabilišu Srbiju i da dođe do nestašice para kako bi nastali još veći nemiri.

Kako kaže oni idu na to da uriše ceo sistem kako bi se dočepali vlasti.

Autor: Dalibor Stankov