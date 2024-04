Krstić: Kurtijev upad na sever Kosova je novi vid pritiska na Srbiju! To je samo detalj u moru dešavanja koja se naziru i u EU! (VIDEO)

Ideja je jasna već dugo, cilj je da se zastraši srpsko stanovništvo i ode sa prostora južne srpske pokrajine, rekao je za PINK marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Komentarišući najnovije pritiske na Srbiju i upad Kurtija na sever Kosova, Krstić je rekao da je neverovatna činjenica da je on došao tamo u pratnji dugih cevi. Dodaje da je bilo više vojske nego da je došao generalni sekretar NATO.

- To je zaista bio u bukvalnom smislu upad, a ne poseta. To nema veze sa posetom. To su sve provokacije koje imaju za cilj zastrašivanje Srba i postalo je hronična pojava. Čini mi se da u Prištini postoji štab koji smišlja provokaciju za provokacijom i kako da što više otežaju život Srbima koji žive tamo - rekao je Krstić.

Kako kaže, ideja je da se zastraše i da odu odatle. Dodaje da je to sve detalj u moru dešavanja koja se naziru i u EU i u svetu.

- Situacija je sledeća. Kosovo nije svetski važna stvar, naprotiv, dosta je nisko na lestvici. Ali, oni nemaju instrumente da reše ni jedan od problema, niti imaju želju, pa misle da ovo mogu da reše, pa da na izbore odu kao ljudi koji su rešili neki problem - rekao je Krstić.

Ističe da bi Kosovo bila ideala stvar da nas gaze i da nas na svaki mogući način nateraju da to prihvatimo.

Ljuban Karan, bivši oficir KOS-a, rekao je da smatra da je problem KiM povezan sa ovim što se dešava u Republici Srpskoj. Dodaje da sve ima veze i sa ukrajinskim ratom i problemima vezanim za njih.

- Radi se o tome da Ukrajina kao platforma za ugrožavanje Rusije više nije pogodna. Sam rat ne ide u pravcu i tempom koji je zapad zamišljao. Već se uveliko govori o porazu ukrajinske vojske, ali zapad neće dozvoliti da se proglasi pobeda Rusije u Ukrajini - rekao je Karan i dodao:

- Gledaće da povežu ukrajinsku platformu sa balkanskom.

- Balkan postaje interesantan prostor što se tiče sučeljavanja. Stoltenberg otvoreno kaže da rat preti balkanskom prostoru, a kada on to kaže, kao i Bajden, onda to treba ozbiljno shvatiti - rekao je Karan.

Kako kaže, žele da regulišu sve ono što na ovom prostoru ne pripada NATO-u.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring i ljudska prava "Transparentnost", rekao je da se vidi da je Srbija potpuno u fokusu međunarodne diplomatske aktivnosti.

- Vidite i sami kako je krenuo ovaj cirkus. Srbija i SPC su zahtevali da se manastiru Visoku Dečani vrati zemljište i to je ispregovarano kao obaveza, kao i ZSO, i kosovska VLada je usvojila vraćanje te imovine i smatraju da su time svoj posao izvršili - rekao je Spasić.

Kako kaže, vidi se da je koordinirana akcija na Srbiju i Republike Srpske konstantna.

- Žele da srpski narod uvek bude potčinjen. Opet imamo političku nestabilnost, što nam dodatno pravi opozicija u Srbiji - rekao je Spasić.

Autor: