Pitam se da li će lista "Protiv nasilja" da organizuje nekakvo novo nasilje u Skupštini. Tipa skakanja po klupama, zviždanja, transparenata i poziva na ulicu i tako dalje, rekao je za PINK, marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za utorak 6. februar, a poslanici su dobili saziv.

Krstić je rekao da možemo očekivati jednu zanimljivu situaciju, jer, dodaje, kako mu se čini još uvek se neki poslanici opozicije dvoume da li da prihvate ili da ne prihvate da prisustvuju toj sednici.

- Drugo, pitanje je da li će lista "Protiv nasilja" da organizuje nekakvo nasilje u Skupštini. Tipa skakanja po klupama, zviždanja, transparenata i poziva na ulicu i tako dalje - rekao je Krstić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da je to nastavak licemerstva liste koja je to već pokazala više puta.

- Oni će naravno uzeti sve beneficije i poslaničke plate, a onda će tamo probati da glume i pokazuju nasilje - rekao je Milovanović.

Kako kaže, scene koje smo viđali u lažnom kosovskom parlamentu, kao i ukrajinskom, viđaćemo, kaže, verovatno i u srpskom.

- To su ljudi koji pozivaju na ubistvo predsednika Srbije. Niko od ovih sa liste ne kaže da nasilje ne može, da ne može da se preti predsedniku i njegovoj porodici, naprotiv, oni su inspiratori toga svega. To niko ne osuđuje - rekao je Milovanović.

Krstić je rekao da svi oni koji su bespravno kršili sopstvene zakone posmatrača i učestvovali u kampanji u kojoj se dokazuje nešto što oni nisu videli, svi do jednog su otvoreni Kurtijevi lobisti i deluju na dnevnoj bazi kroz medije.

- Za njih mi je jasno i ko su i šta su i zašto se tako ponašaju. Ali, kada vidim Đilasa koji izađe najnormalnije na televiziji i novinarki RTS-a otvoreno preti da ako ne budu ponašali onako kako im on traži, da će da ih maltretira i iznosi lične podatke o njima. Na to niko ne reaguje. Pazite, to je predsednik najveće opozicione stranke i otvoreno preti novinarima - rekao je Krstić i upitao kako bi bilo da je neki drugi lider to uradio.

