Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, doživeo je neprijatnost jutros kada je na pešačkom prelazu dok je dolazio u studio TV Pink morao da čeka dok su blokaderi prelazili i po nekoliko puta preko istog pešačkog prelaza stvarajući na taj način zastoj u saobraćaju.

- Ja sam to video izbliza, i to nisu kako neki kažu "naša deca" to su neki sredovečni ljudi. Šta ti ljudi rade, čime se bave, imaju li neki posao kad mogu tako ceo dan da hvataju zjale - rekao je Krstić.

On je dodao tu nisu u pitanju "naša deca" niti studenti, već da su su stranački aktivisti, među koji a su bili i neke koje je prepoznao.

- Ovo jutros što sam gledao to ne rade klinci to ne rade "naša deca" to rade stranački aktivisti sa idejom da maltretiraju stotine hiljade građana koji jutros žure na posao. Oni imaju ideju što gore građanima to bolje nama - reako je KRstić

Dodaje da je cilj da neko od građana isprovociran izađe pred bahatim blokaderom i išamara ga i onada da to snime i pokažu kako je Vučić poslao svoje batinaše da biju "našu decu".

On je naveo da mnogi ovo zovu građanskim protestima ali oni to nisu.

- Ovo su teroristički protesti, građani kada protestuju bilo gde u svetu oni ne maltretiraju druge građane, nego to rade tak oda izraze svoj bunt i revolt i ne maltretiraju čitave gradove po svojoj zemlji - reka je Krstić.

Izaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju, hrvatski evroposlanik iz Socijaldemokratske partije Tonino Picula izjavio je u medijima da mu je drago što su protesti i blokade u Srbiji i da to Hrvatskoj ide u korist, a Krstić kaže da mu je drago jer nam je samo potvrdio naše sumnje.

- Ovo jeste kako on kaže "Maspok" ovo jeste finansinrano iz inostranstva, a hrvatska služba je i sve ovo koordinisala i izabrani su zato što znaju jezik i prilkike, oni su izabrani kao stručnjaci za lokalne običaje i oni su izvođači radova - rekao je Krstić.

Autor: Dalibor Stankov