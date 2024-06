Kosovska vlada namerila je da tokom leta otvori za saobraćaj glavni most na Ibru koji spaja Severnu i Južnu Mitrovicu.

Miloš Garić, novinar uredniki portala Kosovo onlajn, rekao je za Pink da postoje još neke stvari koje treba da se tek reše, a koje su predmet razgovora između srpske i albanske strane i ovoje svakao nešto što je preuranjeno i što je potpuno nepotrebno i to jeste apsolutna provokacija.

- Ovo je verovatno pokušaj sa jedne strane Aljbina Kurtija da još neki poen uzme kod svojih birača, ekstremnog albanskog krila koje od njega očekuje dalje nasrtaje na Srbe. Simbol mosta na Ibru je nešto što je simbol otpora Srba - kaže Garić.

On dodaje da most na Ibru nije nikakva neophodna potreba i da pešaci tuda prolaze već godinama unazad.

Ova najava direktno se kosi sa sporazumima koji su postignuti u dijalogu Beograda i Prištine koji nalažu da je pre otvaranja mosta potrebno da se jasno razgraniči administrativna nadležnost između Severne i Južne Mitrvice što još nije urađeno.

Danijela Vujičić, predsednica skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, rekla je da je otvaranje tog mosta opasno i da je to još jedna provokacija Aljbina Kurtija ne legitimna i ne legalna Skupština je prošle godine donela odluku na jednoj od sednica da se most otvori za saobraćaj.

- Ovo je samo još jedna u nizu teška provokacija Prištine i namera Aljbina Kurtija da možda vremenom i ukine Severnu Mitrovicu kao opštinu da spoji Južnu i Severnu Mitrovicu da izazove sukobe i taj mosta na Ibru jeste lep, ali je poprište sukoba između Srba i Albanaca.

Ona je podsetila na 1999. i 2000. godinu kada je bio veliki juriš kada je oko 40.000 Albanaca krenulo ka severnom delu grada i slogana 'Mi ili oni' i oko 1.000 etnički motivisanih sukoba.

- Most je mesto koje treba da spaja ljude na žalost ovaj most je poprište krvavih sukoba. Mi imamo dva izgubljena života Janu Tučev i borivoja Spasojević takođe znamo šta god da se desi uvek je poprište sukoba na tom mostu i on je uvek bio okružen bodljikavom žicom, barikadama - kaže Vujičić.

Kako je navela na tom mostu sada stoji Eulex i karabinjeri ali je u nadležnosti KFOR-a.

- Priče da Albanici ne mogu da idu iz jednog u drugi deo grada nisu tačne. Mi imao tri mosta. Ovaj most je zatvoren za saobraćaj, ali nije za pešake - dodala je ona.

Lazar Stević, novinar "TV Most", rekao je da je ova vest uznemirila građana Kosovske Mitrovice jer narod zna šta se sve na tom mostu dešavalo i koliko je etnički motivisanoh napada bilo i to je zaista uznemirilo narod.

On je naveo da su se EU i KFOR oglasili i jasno su stavili do znanja da oko tog mosta može da se pregovara i dogovara jedino u okviru dijaloga u Briselu.

- Međutim neki lokalni Albanski političari poručili su EU da pitanje mosta i lokalnih stvari nije pitanje EU nego njih samih i da oni samo odlučuju šta će da rade u svojoj opštini, tako da nas ništa ne bi iznenadilo da po ko zna koji put Albanski političari ne poslušaju ono im poručuju iz Evropske unije i da na svoju ruku jednostranim potezima dovedu do nove eskalacije na terenu - zaključuje Stević.

On je naveo da svi zaista misle da neće doći do otvaranja mosta i da će se to rešiti Briselskim dijalogom.

- Bolna je rana taj most za sve u Mitrovici. Mi se iskreno nadamo da neće doći do otvaranja i da će se naći neko trajno rešenje, kao što su Srbi tada i predlagali da ne bude otvoren za saobraćaj i da bude otvoren samo za pešake, a da se na tom delu napravi park koji će ostati podsetnik na sve ono ružno što se dešavalo na tom mostu - rekao je Stević.