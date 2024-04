Albanac pronašao izgubljeni telefon u Kosovskoj Mitrovici: Shvatio da pripada Srpkinji, pa uradio OVO

Da biti dobar i pošten čovek nije vezano za nacionalnost ili versko obeležje dokazao je jedan momak iz Albanije koji je svojim potezom oduševio Srbe.

Naime, kako piše Instagram stranica "official.bih.srb.hr.cg" Albanac Xhavit Beqiri pronašao je u Kosovskoj Mitrovici na Kosovu izgubljen telefon koji je pripadao Srpkinji. Ne razmišljajući o nekom drugom scenariju, potrudio se da dođe kontakta osobe koja je izgubila mobilni i u tome uspeo.

Ukratko, ovako je to bilo.

"Xhavit je telefon našao u Kosovskoj Mitrovici, tačnije u Bošnjačkoj mahali. Na telefonu su bili verski pravoslavni simboli. To mu je dalo do znanja da je to najverovatnije srpske nacionalnosti.

Uspeo je da dođe do kontakta Srpkinje i samim tim joj vrati telefon. A Srpkinja mu se potom zahvalila za ljubaznost i poštenje kakvo se danas retko viđa na Balkanu" stoji u opisu videa na pomenutoj Instagram stranici koja je dodala da su se potom Srpkinja i Albanac za uspomenu i uslikali.

"Svaka čast, vraća veru u ljude"

Mnogi su javno zahvalili momku na njegovom poštenju i dobroti

"Svaka čast momku! Vraća veru u ljude", "Nije Albanac pronašao telefon Srpkinji već je pošten čovek vratio ženi izgubljeni telefon. Hoću da kažem da u svakom narodu ima dobrih i loših ljudi", "Ljudi su normalni. Bili i ostali. Narodi Balkana će kad tad shvatiti da se samo zajedno može napred", "Nije važno kojoj veri i naciji pripadaš. Važno je biti ČOVEK!", "Pošten čovek pronašao telefon i vratio čoveku koji ga je izgubio! Sve ostalo je nepotrebno isticati", bili su samo neki od komentara.

