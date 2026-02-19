SPREMITE KIŠOBRANE! RHMZ izdao hitno upozorenje: Olujni vetrovi večeras kidaju, a evo kad tačno KIŠA PRELAZI U SNEG!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na drastičnu promenu vremena koja nas očekuje već u narednim satima.

Dok je dan počeo toplo, veče donosi olujne udare košave u košavskom području i donjem Podunavlju, dok će se tokom noći sa zapada proširiti jako naoblačenje sa kišom. Već sutra nas očekuje osetni pad temperature, pa će se kiša u mnogim krajevima pretvoriti u sneg. U nastavku pročitajte detaljnu prognozu po danima i saznajte kada tačno stiže snežni pokrivač:

Do kraja dana biće promenljivo oblačno i toplo. Vetar je slab i umeren, ali se u košavskom području i planinskim predelima očekuju jaki udari južnog i jugoistočnog vetra. Uveče i tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju vetar će dostizati olujnu jačinu. Jače naoblačenje sa zapada mestimično će usloviti kišu, dok se na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije očekuje sneg.

Sutra preokret: Kiša prelazi u sneg i u nižim predelima

Sutra nas očekuje oblačno i znatno hladnije vreme sa kišom. Kasno posle podne i uveče, uz osetniji pad temperature, kiša će preći u susnežicu i sneg prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. U nižim predelima severne i zapadne Srbije očekuje se lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će na planinama doći do njegovog povećanja. Jutarnja temperatura biće od 4 do 9 stepeni (na istoku oko 1°C), dok će najviša dnevna dostići 14 stepeni na jugu, ali će u toku večeri biti u osetnom padu.

Prognoza za vikend i početak nedelje

U subotu nas čeka hladno jutro sa mrazem, na jugu i istoku sa slabim snegom, dok će tokom dana biti suvo uz delimično razvedravanje. Nedelja i ponedeljak donose suvo vreme, ali već u ponedeljak uveče stiže novo naoblačenje sa kišom koje će se u utorak proširiti na celu zemlju. Od srede se očekuje stabilizacija – suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima.

