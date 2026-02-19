VIŠAK PARA NA RAČUNU MOŽE SKUPO DA VAS KOŠTA: Evo šta treba da uradite

Mnogi ljudi se vode logikom da što više novca imaju na svom tekućem računu, to su sigurniji.

Iako je osećaj likvidnosti prijatan, držanje previše novca na računu koji se koristi za svakodnevne transakcije može biti podjednako štetno kao i balansiranje na ivici dozvoljenog deficita.

S jedne strane, postoji opasnost od naknada za prekoračenje i odbijenih plaćanja ako nemate dovoljno sredstava na računu. S druge strane, prekomerni iznos parkiran na tekućem računu, koji obično ne donosi nikakvu kamatu, svakodnevno tiho gubi vrednost zbog inflacije, dok istovremeno propuštate priliku da taj novac radi za vas. Pronalaženje pravog balansa je ključ zdravog upravljanja ličnim finansijama.

Kako da odredite svoj iznos?

Da biste odredili idealan iznos za vaš tekući račun, finansijski stručnjaci nude jednostavno, ali efikasno pravilo. Cilj je da uvek imate dovoljno novca na računu da pokrijete jedan do dva meseca životnih troškova. Da biste došli do tog iznosa, prvi korak je precizno praćenje vaših mesečnih troškova.

To uključuje sve fiksne troškove poput plaćanja kirije ili hipoteke, komunalnih usluga, osiguranja i pretplata, kao i varijabilne troškove poput hrane, prevoza, goriva i povremenih izlazaka. Najbolji način da dobijete realnu sliku jeste da pažljivo beležite svaki trošak najmanje mesec dana. Kada dobijete taj konačni mesečni iznos, to je vaša početna tačka za izračunavanje optimalnog stanja na vašem računu.

Iznosu koji pokriva jedan do dva meseca troškova, ključno je dodati takozvani sigurnosni „tampon“ ili zaštitni sloj. Većina savetnika preporučuje da ovaj dodatni iznos bude oko trideset procenata vaših mesečnih troškova, odnosno fiksni iznos između 500 i 1.000 evra. Svrha ovog dodatnog novca je višestruka i izuzetno važna.

On služi kao prva linija odbrane od nepredviđenih manjih troškova ili situacija u kojima račun stigne pre vašeg dana isplate. Još važnije, štiti vas od ulaska u skupo neovlašćeno prekoračenje, koje u Hrvatskoj nosi izuzetno visoke kamatne stope. Ovaj tampon takođe pruža sigurnost tokom takozvanih prethodnih autorizacija, koje hoteli, agencije za iznajmljivanje automobila ili benzinske pumpe privremeno „rezervišu“ na vašem tekućem računu, smanjujući vaš raspoloživi saldo dok se transakcija ne završi.

Iako na prvi pogled može delovati bezbedno, čuvanje znatno većeg iznosa od preporučenog na tekućem računu je zapravo finansijski nerazumno. Glavni neprijatelj vašeg novca u ovom slučaju je inflacija. Pošto tekući računi uglavnom ne nude nikakve ili samo simbolične prinose, kupovna moć vašeg novca se vremenom smanjuje.

Novac koji stoji neupotrebljen umesto da raste u vrednosti zapravo gubi vrednost. Pored toga, postoji i psihološki faktor, jer velika i lako dostupna suma novca može podstaći impulsivno i neplanirano trošenje. Konačno, ne treba zanemariti bezbednosni rizik, jer u slučaju krađe kartice ili zloupotrebe podataka, upravo su sredstva na tekućem računu najviše ugrožena.

Ne mešajte tekući račun i fond za hitne slučajeve

Jedna od najčešćih grešaka u upravljanju finansijama jeste mešanje tekućeg računa sa fondom za hitne slučajeve. Oni služe potpuno različitim svrhama. Tekući račun je operativni alat, vaša finansijska „protočna stanica“ za plaćanje računa i svakodnevne potrošnje. Fond za hitne slučajeve, s druge strane, je vaša finansijska sigurnosna mreža za velike, neočekivane životne događaje, poput gubitka posla, neočekivanih medicinskih troškova ili većih popravki kuće.

Ovaj fond treba da bude u vrednosti najmanje tri do šest mesečnih plata i trebalo bi da se drži odvojeno, na štednom računu ili drugom obliku štednje koji nudi barem minimalan povraćaj i van vašeg domašaja za svakodnevnu potrošnju. Ovo odvajanje stvara psihološku barijeru i sprečava vas da trošite novac za hitne slučajeve na nešto što nije hitno.

Prilagodite formulu svojoj životnoj situaciji

Pravilo o troškovima od jednog do dva meseca nije uklesano u kamenu, već je smernica koju treba da prilagodite svojoj situaciji. Vaša finansijska stabilnost i priroda vaših prihoda igraju ključnu ulogu. Ljudi sa stabilnim i redovnim prihodima, poput onih sa stalnim zaposlenjem, mogu se osećati prijatno držeći se donje granice, tj. jednog meseca troškova plus dodatni budžet.

Međutim, za frilensere, preduzetnike ili bilo koga sa neredovnim i nepredvidivim prihodima, preporučuje se da na svom tekućem računu drže veći iznos, ponekad i do tri meseca troškova, kako bi premostili periode bez značajnih plaćanja. Takođe, proverite uslove i odredbe vaše banke. Neki bankovni računi zahtevaju da održavate minimalni saldo kako biste izbegli plaćanje mesečne naknade za održavanje računa.

Kada izračunate svoj idealan iznos i uspostavite sistem, važno je da ga redovno preispitujete. Kako se vaši prihodi, rashodi i životne okolnosti menjaju, tako bi trebalo da se menja i iznos koji držite na svom tekućem računu. Svaki višak novca iznad vašeg optimalnog iznosa i sigurnosnog bafera je pametan potez.

Opcije su brojne, od kreiranja fonda za hitne slučajeve, ulaganja u proizvode štednje sa višom kamatom, investicione fondove za dugoročne ciljeve ili prevremene otplate duga sa visokom kamatom. Na kraju krajeva, cilj je da svoj tekući račun pretvorite u efikasan alat za upravljanje novcem, a ne u skladište gde vaša imovina gubi vrednost.

Autor: Jovana Nerić