Ibro Ibrahimović: Socijalna pravda ogledalo politike i temelj države

Član Predsedništva SPS Ibro Ibrahimović izjavio je povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, koji se danas obeležava, da su socijalna pravda i jednakost temelj države i da će u vremenima koja dolaze biti još važnije očuvati ravnotežu između razvoja i socijalne sigurnosti.

On je u pisanoj izjavi za Tanjug ocenio da ovaj dan nije samo simbolika, već ogledalo politike, koja pokazuje da li se gradi društvo jednakih šansi ili sistem u kojem razlike određuju domet čoveka.

Naglasio je i da socijalna pravda ne pripada jednoj ideologiji, ali da bez nje nijedna politika nema smisao.

"Za mene je to jasan princip - čovek ne sme biti određen onim što ima, već onim što može da postane. Društvo u kojem se unapred zna nečiji put, na osnovu porekla ili imovine, nije samo nepravedno - ono je nestabilno", ukazao je Ibrahimović.

Zbog toga je, kako je dodao, politika Socijalističke partije Srbije od početka postavljena jasno, da socijalna prava i jednakost nisu dodatak, već temelj države.

"Kao deo vlasti, naša odgovornost je da te principe pretvaramo u konkretne rezultate - da se razlike smanjuju, da sigurnost raste i da građani osećaju da sistem radi za njih", naglasio je on.

Ibrahimović je ocenio da će u vremenima koja dolaze, kada će pritisci na društvo biti još veći, biti još važnije očuvati ravnotežu između razvoja i socijalne sigurnosti.

"Upravo tu se vidi značaj politike koja ne zaboravlja čoveka, da napredak ne bude privilegija, već zajednički rezultat", rekao je on i dodao da socijalna pravda nije korekcija sistema, već njegovo uređenje.

Ibrahimović je objasnio da rad mora da ima vrednost, a da sigurnost ne sme biti privilegija i da šansa ne zavisi od mesta sa kojeg neko kreće, jer u suprotnom razlike prestaju da budu izazov i postaju granica.

"Društvo koje pristane na takve granice, ne gubi samo ravnotežu već gubi svoju suštinu", zaključio je Ibrahimović.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 20. februar za Međunarodni dan socijalne pravde na zasedanju 2007. godine.

Obeležavanje tog datuma započelo je 2009. godine, a na taj dan promovišu se napori na uklanjanju problema siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti.