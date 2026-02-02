AKTUELNO

'Dečija zaštita je temelj društva!' Ministarka Đurđević Stamenkovski poručila - nijedno dete ne sme ostati bez podrške!

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski istakla da je jačanje podrške porodicama i dece prioritet države kroz dodatke, pomoći i mere socijalne zaštite.

"Dečija zaštita je temelj odgovornog i humanog društva", napisala je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Svako dete zaslužuje sigurno i bezbrižno detinjstvo, zato je jačanje sistema podrške porodicama jedan od naših najvažnijih prioriteta. Kroz roditeljski i dečiji dodatak, jednokratne pomoći pri rođenju deteta, naknade za pomoć i negu drugog lica, pokrivanje troškova predškolskog boravka i druge mere podrške, trudimo se da nijedno dete ne ostane bez brige i šanse za srećno odrastanje - napisala je ministarka i dodala:

- Ulaganje u decu je ulaganje u budućnost Srbije.

