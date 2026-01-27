NE ZABORAVITE NA GRUMEN NAŠE ZEMLjE: Ministarka Đurđević Stamenkovski iz Rijada uputila snažnu poruku na Savindan!

Dok se širom Srbije slavi utemeljivač škole i države, snažne reči podrške našim ljudima stigle su iz daleke Saudijske Arabije. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, boravila je danas, na Savindan, u Ambasadi Republike Srbije u Rijadu, odakle je poslala poruku koja je odjeknula među našom dijasporom.

Pustinja, zlato i otadžbina

U srcu Arabijskog poluostrva, ministarka je podsetila da bez obzira na luksuz i moderni svet koji ih okružuje, naši ljudi ne smeju zaboraviti svoje korene.

"U ovoj velikoj pustinji, među kulama peska i zlata, ne zaboravite na grumen zemlje naše otadžbine, čuvajte ga kao blago čija vrednost nema cenu", napisala je ministarka u svojoj objavi.

Srećni trudovi za ugled Srbije

Ministarka je istakla važnost svakog pojedinca koji u svetu predstavlja Srbiju, naglašavajući da je njihova borba za ugled države podjednako važna kao i ona koja se vodi kod kuće.

"Neka su srećni i blagosloveni svi vaši trudovi, borbe i zalaganja za ugled i blagodat naše Srbije", poručila je Đurđević Stamenkovski, čestitajući praznik svim Srbima u Rijadu.

Ova poseta Ambasadi u Rijadu na dan Svetog Save simbolično povezuje tradiciju i modernu diplomatiju, podsećajući da je duh svetosavlja živ gde god da se srpski narod nalazi.

Autor: Dalibor Stankov