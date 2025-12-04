'HVALA VAM NA ČASTI, HRABROSTI I LJUBAVI PREMA OTADŽBINI! HVALA VAM NA SVEMU ŠTO STE UČINILI ZA SRBIJU' Ministarka Stamenkovski čestitala Dan vojnih veterana

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je danas Dan vojnih veterana.

"Hrabrim ljudima koji su svoje živote posvetili odbrani Srbije, upućujem najiskreniju čestitku povodom Dana vojnih veterana. Hvala vam na časti, hrabrosti i ljubavi prema otadžbini. Hvala vam na svemu što ste učinili za Srbiju", navela je ministarka.

Stamenkovski ističe da borci, za vreme prethodne vlasti, nisu bii poštovani već unižavani i blaćeni, ali se to sve promenilo, te sada imaju status, imaju zakon, imaju prava...

"Juče sam imala sastanak sa borcima, sa predstavnicima ujdruženja kojima pomažamo. Ove godine će 1,5 milijardu biti veći budžet za borce u Srbiji nego što to bio slučaj prethodne godine. A samo da postavite pitanje, gde su borci bili u to vreme kada su oni rukovodili državom? Nisu imali regulisan status. Nisu imali zakon. Niko nije znao šta su Košare, niti gde je Paštrik. Niko nikad nije čuo za 125. motorizovanu brigadu. Nisu ti ljudi ne poštovani, nego su unižavani, prokazani i blaćeni. Marginalizovani i bili potpuno nevidljivi. Danas imaju status, imaju zakon, imaju prava, imaju poštovanje i opredeljena sredstva iz budžeta i za rad njihovih udruženja, i za isplatu boračko-invalidske zaštite, za porodice poginjulih, za invalide rata, za one ljudi koji su pretrpeli to što su pretrpeli tokom 90-ih godina", istakla je ministarka.

