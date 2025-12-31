AKTUELNO

'MIR U SRCU, TOPLINA U DOMOVIMA I SNAGA ZA SVAKI IZAZOV' Ministarka Đurđević Stamenkovski čestitala građanima praznike

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je građanima predstojeće praznike.

- Dragi građani Srbije,

U ovim prazničnim danima, kada se okupljamo i podsećamo šta nam je zaista važno, želim da vam uputim iskrene želje i čestitke.

Praznici nas uvek podsećaju na one vrednosti koje nas povezuju, na porodicu, zajedništvo i solidarnost.

Zato, neka vam ovi dani donesu mir u srcu, toplinu u domovima i snagu za svaki izazov. Verujem da ćemo i u vremenu koje dolazi, zajedno, strpljivo i odgovorno, nastaviti da gradimo društvo u kom se poštuje rad, čuva dostojanstvo i ne zaboravlja nijedan čovek.

Želim vam zdravlje, porodičnu radost i nadu koja nas sve zajedno vodi napred.

Srećni novogodišnji i božićni praznici - napisala je Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

