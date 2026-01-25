AKTUELNO

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravi u Rijadu na globalnoj konferenciji koju organizuje Njegovo veličanstvo kralj Saudijske Arabije.

- Čast je predstavljati svoju zemlju u Rijadu na globalnoj konferenciji koju organizuje Njegovo veličanstvo kralj Saudijske Arabije. Ovo je vreme velikih promena u svetu i mi imamo obavezu da se svuda borimo za interese naše Srbije- napisala je Đurđević Stamnekovski na svom instagram nalogu.

- Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je dobila poziv od njegovog veličanstva, kralja Saudijske Arabije, da učestvuje na velikoj konferenciji posvećenoj izazovima na globalnom tržištu rada. To pokazuje kakvo poštovanje Srbija uživa u ovom delu sveta, a svet odavno više nije evropocentičan. On se razvija na svim frontovima i u svim pravcima i upravo na svim tim mestima treba da tražimo svoju šansu i da budemo prisutni. Biće mi zadovoljstvo da na konferenciji ali i u niztu bilateralnih susreta predstavljam našu zemlju, ali pre svega ono što smo učinili tokom prethodnog perioda. Podsetiću da se Srbija izborila za kreditni investicioni rejting čime smo ucrtani na mapi kao zemlja koja ima sigurno tržište i koja je otvorena za strane direktne investicije- rekal je Đurđević Stamnekovski.

