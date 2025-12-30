PORODICA OSTAJE U CENTRU NAŠE POLITIKE: Ministarka Stamenkovski otkrila deo planova za narednu godinu:2025. je bila godina temelja. 2026. će biti godina promena

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sumirala je rezultate svog resora i najavila promene.

- 2025. je bila godina temelja. 2026. će biti godina promena. Uvodimo red u sistem socijalne zaštite i prvi put sistemski brinemo o zaposlenima. Od 1. januara 2026. svi će imati jedinstvenu osnovicu za obračun plata - piše na zvaničnom Instagram nalogu Milice Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da će poseban fokus biti stavljen na osobe sa invaliditetom - konkretne projekte, veću pristupačnost i vidljive rezultate.

- Budžet Ministarstva u 2026. godini veći je za 11 milijardi dinara, a porodica ostaje u centru naše politike.

Autor: A.A.