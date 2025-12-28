MORAMO DA UČINIMO SVE ŠTO JE DOBRO ZA NAS: Ministarka Stamenkovski o evropskom putu i ispunjenju uslova u pregovorima (VIDEO)

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, govorila je o svom resoru i pristupnim pregovorima EU.



- Ja nikada ne bih dozvolila da bude nešto usvojeno u mom mandatu što nije dobro za Srbiju. Makar to Ursula fon der Lajen tražila od mene lično. Vi znate moje političke skepse i rezerve prema Evropskoj uniji, i one se nisu promenile – rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je istakla da ako analiziramo ovu političku situaciju, sve te skepse, ali i evrorealizam koji gaji, su potpuno opravdane.

- Međutim, smatram da kao odgovorna država koja se faktički nalazi na evropskom putu, mi treba da učinimo sve ono što je dobro za nas. I da primenimo sve one standarde i propise koji su u interesu našeg naroda i naše države - rekla je ona.



Ministarka Stamenkovski je rekla da je u njenom mandatu završeno sve.

- Dakle, sve ono što je bilo važno za Srbiju, sve ono što je bilo ispregovarano još ranije, formirali smo radne grupe, pripremili sva strateška dokumenta, ušli u procedure za formiranje Akcionog plana, za izradu Akcionog plana. Dakle sve korake koje smo trebali da obavimo u ovoj ili u prethodnim godinama mi smo obavili, zato što smatramo da je to dokaz i ispit odgovornosti – naglasila je ona, i zaključila:

- Mi uopšte nismo svesni da postoje sfere u kojima smo mi napredniji od onoga što je evropski standard. Tu mora da se vodi dijalog, to nije jednosmerna ulica, još manje sve da bude ćorsokak. Mi treba na tom putu, grčevito oko svakog slova, da se s njima raspravimo. Ne da bismo se svađali, nego da bi radili svoje. Ja nemam mandat da služim Briselu, imam mandat da služim svom narodu.

Autor: D.Bošković