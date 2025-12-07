MINISTARKA STAMENKOVSKI SA HRANITELJIMA I DECOM U JADRANSKOJ LEŠNICI: Ovo mesto zaista svedoči koliko ljubav može da promeni svet jednog deteta (FOTO)

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je hranitelje i decu u Jadranskoj Lešnici.

- U Jadranskoj Lešnici, u mestu gde žive dobrota, solidarnost, milosrđe i ljubav proveli smo dan sa hraniteljima i decom.

Ovo mesto zaista svedoči koliko ljubav može da promeni svet jednog deteta, jer ovde postoji najveći broj hraniteljskih porodica u Srbiji.

Uručili smo im i skromne novogodišnje poklone, kao mali znak zahvalnosti za sve što čine.

Nastavljamo da promovišemo hraniteljstvo, kao jedan poziv koji uspeva da deci, koja su iz različitih razloga ostala bez roditeljskog staranja, obezbedi dom i porodičnu atmosferu - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Autor: Jovana Nerić