'KAD NJIH HRANIMO, KAO DA BOGA HRANIMO...' Ministarka Stamenkovski o susretu sa monahinjama iz manastira Izvor, koje brinu o najtežim slučajevima

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je o manastiru Svete Petke Izvorske.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je tu svetinju, u kojoj postoji bolnica za osobe ometene u razvoju, posetila i govorila je o svom susretu sa plemenitim monahinjama.

- Kad njih hranimo, kao da Boga hranimo. Uspeli smo i da sistemski rešimo status Manastira izvora Svete Petke. Ministarstvo svakog meseca opredeljuje dva i po miliona dinara. Ja sam ušla u to neko odeljenje gde oni retko koga puštaju, gde su najteži slučajevi. To je izgledalo zaista jako potresno.

Ja kažem odakle vam snaga da ovo sve radite. A one kažu: Kad njih hranimo, kao da Boga hranimo. Kad njih kupamo, kao da Gospoda kupamo. Kad njih grlimo, kao da Njega grlimo. Sve što njima činimo, Njemu ugađamo. I to je u suštini nešto što verujući ljudi, ali i oni koji to nisu, koji veruju u dobrotu, mogu da razumeju i shvate.

Nema zakona koji može sve to da reši, ali ja verujem u zakon koji te vrednosti drži u svojoj srži. I verujem da taj zakon, koji bude te vrednosti obuhvatio, i tu etiku, i tu solidarnosti, da on može biti samo dobar i da nas može oplemeniti kao ljude. Koliko god ovo bilo breme za nas, ja sam počastvovana što sam dobila priliku da mogu da njima pomognem - rekla je ministarka.

Autor: Iva Besarabić