Tamo gde su osmesi iskreni: Ministarka Stamenkovski u poseti Gerontološkom centru u Rumi – izdvojeno 1.5 miliona dinara za bolje uslove

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Gerontološki centar u Rumi, gde je istakla da je briga o starijima ne samo prioritet Ministarstva, već i njena lična potreba.

„Dočekali su me ljudi čija toplina greje više od svake reči. Tamo gde su osmesi iskreni, a reči pune zahvalnosti, znaš da si doneo pravu odluku“, napisala je ministarka na Instagramu uz zajedničke fotografije sa korisnicima centra.

Foto: Printscreen Instagram

Stamenkovski je naglasila da je tokom ove godine za investiciona ulaganja u ovu ustanovu izdvojeno 1.500.000 dinara, kako bi svakodnevica korisnika bila sigurnija i kvalitetnija.

Ministarka je poručila da će se ulaganja u ustanove socijalne zaštite nastaviti, jer je dostojanstvo starijih građana temelj svake odgovorne politike.

