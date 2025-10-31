Tamo gde su osmesi iskreni: Ministarka Stamenkovski u poseti Gerontološkom centru u Rumi – izdvojeno 1.5 miliona dinara za bolje uslove

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Gerontološki centar u Rumi, gde je istakla da je briga o starijima ne samo prioritet Ministarstva, već i njena lična potreba.

„Dočekali su me ljudi čija toplina greje više od svake reči. Tamo gde su osmesi iskreni, a reči pune zahvalnosti, znaš da si doneo pravu odluku“, napisala je ministarka na Instagramu uz zajedničke fotografije sa korisnicima centra.

Stamenkovski je naglasila da je tokom ove godine za investiciona ulaganja u ovu ustanovu izdvojeno 1.500.000 dinara, kako bi svakodnevica korisnika bila sigurnija i kvalitetnija.

Ministarka je poručila da će se ulaganja u ustanove socijalne zaštite nastaviti, jer je dostojanstvo starijih građana temelj svake odgovorne politike.

Autor: Dalibor Stankov