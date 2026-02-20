AKTUELNO

Vrnjačka Banja na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu! Premijer Macut u društvu predsednika opštine Bobana Đurovića (VIDEO)

Foto: Instagram.com/bobandjurovicvb

Na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, jednoj od najvažnijih turističkih manifestacija u regionu, svoju ponudu predstavila je i Vrnjačka Banja. Ova najpoznatija srpska banja i ove godine privukla je veliku pažnju posetilaca, partnera i predstavnika turističke privrede, potvrđujući status jedne od vodećih destinacija zdravstvenog, wellness i kongresnog turizma u Srbiji.

Na štandu Vrnjačke Banje predstavljeni su novi turistički sadržaji, smeštajni kapaciteti, kao i planovi za predstojeću sezonu. Poseban akcenat stavljen je na razvoj spa i wellness ponude, aktivni odmor, manifestacioni turizam i bogat kalendar kulturnih i zabavnih događaja koji svake godine privlače desetine hiljada gostiju iz zemlje i inostranstva.

Sajam turizma bio je prilika i za brojne susrete sa partnerima i predstavnicima državnih institucija. Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, sastao se sa premijerom Đurom Macutom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju turističke infrastrukture, podršci projektima lokalne samouprave i jačanju pozicije Vrnjačke Banje na domaćem i međunarodnom tržištu.

Kako je istaknuto tokom razgovora, Vrnjačka Banja beleži konstantan rast broja posetilaca, a ulaganja u hotele, rekonstrukciju javnih površina i razvoj novih sadržaja dodatno doprinose njenoj konkurentnosti. Kako je turizam jedan od ključnih pokretača lokalnog ekonomskog razvoja, nema sumnje da će biti nastavljena saradnja između republičkih i lokalnih vlasti od velikog značaja za realizaciju planiranih projekata.

Učešće na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu još jednom je potvrdilo da Vrnjačka Banja ostaje simbol domaćeg banjskog turizma, ali i moderna destinacija koja prati savremene trendove i potrebe gostiju.

Organizatori sajma ocenili su da je ovogodišnja manifestacija okupila veliki broj izlagača iz zemlje i inostranstva, čime je Beograd ponovo postao regionalni centar turističkih susreta, promocije i poslovnih dogovora. Za Vrnjačku Banju, ovo je još jedna prilika da učvrsti postojeća partnerstva i otvori vrata novim investicijama i saradnjama u narednom periodu.

