Danas možete dati krv na ovim lokacijama u Srbiji i pomoći onima kojima je potrebna

Izvor: Kurir, Foto: Ustupljene fotografije/Institut za transfuziju krvi Srbije ||

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.


Bogatić, Metković, Osnovna škola 9-14 časova

Vladimirci, Konak 9-14 časova

Palilula, Borča, Stop Shop Retail Park, autobus 10-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: D.Bošković

#Davanje krvi

#Srbija

#potreba

