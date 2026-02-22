Oglasio se patrijarh Porfirije o početku Velikog posta

Patrijarh srpski Porfirije poručio je povodom početka Velikog posta, da postom "čistimo njivu naše duše, da bi iz nje iznikla zasejana semena vrline dobra, ljubavi, milosrđa i čovekoljublja".

"Sutra počinje Velika Četrdesetnica. Počinje Veliki post koji je priprema za najveći, najvažniji i suštinski praznik, praznik koji otkriva smisao naše vere, praznik Vaskrsenja Gospodnjeg", poručio je danas, u Siropusnu nedelju, patrijarh Porfirije, koji je načalstvovao svetom Liturgijom u hramu Svetog Save na Vračaru.Naglasio je da pročitani odlomak iz Jevanđelja po Mateju, deo Besede na gori, ukazuje da najbolja molitva, molitva koja sadrži sve ono što treba da bude naša reč upućena Bogu, jeste molitva koju zovemo Oče naš, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

"To je molitva koju govori svako od nas pojedinačno, ali i molitva u kojoj, ikako se Bogu obraćamo pojedinačno, govorimo da je On Otac naš. Sa jedne strane mi pokazujemo da hoćemo zajednicu sa Bogom, ali u isto vreme govorimo i da je Bog ne samo moj Otac, nego i Otac naš. Time pokazujemo i da smo među sobom zajednica", poručio je patrijarh Porfirije.Patrijarh je istakao da molitva Oče naš treba da bude uputstvo za ono što je važno da znamo tokom posta, koji jeste podvig, ali koji podrazumeva i molitvu i pokajanje, a pokajanje u sebi uključuje i praštanje."Ako mi budemo praštali sagrešenja drugih, Gospod će nama oprostiti i već je oprostio. Međutim, ako mi ne budemo bili spremni da praštamo drugima, mi nećemo biti sposobni da prepoznamo milosrđe Božje, da usvojimo i primimo Njegov oproštaj, jer će u našim dušama biti gorčina, led, mržnja, mraz i hladnoća. To je ono što treba da imamo na umu, braćo i sestre, tokom čitavog ovog posta", kazao je patrijarh.Istakao je da post nije sam sebi cilj.

"Nije najvažnije tokom posta da se brinemo o spoljašnjim pravilima posta, iako je post predviđen čovekoljubivim umom Crkve da ga praktikujemo onako kako opisuju crkvena pravila, iskustvo Crkve i iskustvo svetih. Zaista postoje uputstva i pravila koja treba da znamo i treba da koliko god možemo koristimo i ispunjavamo ta pravila kao pomoćna sredstva i kao smernice, ali znajući da pravila nisu cilj. Pravila su pomoćna sredstva i oruđa, kao i čitav post koji nas vodi jednom i jedinstvenom cilju, a to je zajednica sa Bogom i zajednica ljubavi sa drugim ljudima", poručio patrijarh.Podsetio je da ne treba da postimo, kako nas podseća Jevanđelje, kao licemeri, da bi nas drugi ljudi videli.

"Ne treba da postimo zbog toga da bismo imali posebne počasti i slavoljublja, nego treba krišom - u dubini svoje duše, u pokajanju i iskanju oproštaja od Boga, u praštanju drugima", rekao je patrijarh Porfirije.

Istakao je da post ne treba da nam bude samo telesna disciplina, samo dijeta, nego "treba da se borimo protiv svake zle pomisli, protiv svake ružne emocije, protiv svega onoga što je suprotno Božjoj volji i što je suprotno našoj prirodi".

"Spoljašnji post svakako jeste važan i držanje pravila spoljašnjeg posta jesu važna zato što nas to priprema, vežba i čini sposobnima da možemo da lovimo sve ono što je negativno u nama, zlo i greh, da odsecamo sve to i očistimo našu njivu, njivu naše duše, da iz nje mogu da izniknu zasejana semena vrline dobra, ljubavi, milosrđa i čovekoljublja. I naravno, sve to da bude prožeto pokajanjem", zaključio je patrijarh Porfirije.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/