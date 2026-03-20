PATRIJARH PORFIRIJE ČESTITAO BAJRAM: Neka ovaj praznik bude poruka mira i ljubavi – Najlepši dar u svetu punom nemira!

Patrijarh srpski Porfirije uputio je danas srdačnu čestitku svim vernicima muslimanske veroispovesti povodom velikog praznika Ramazanskog bajrama, poželevši im da ga proslave u zdravlju, ljubavi i istinskoj radosti.

Poruka zajedništva u otadžbini i rasejanju

U saopštenju Srpske pravoslavne crkve navodi se da je patrijarh posebne čestitke uputio muslimanima koji žive u zajednici sa srpskim narodom.

– Čast nam je i radost svoj braći i sestrama muslimanske veroispovesti, a posebno onima koji žive sa našim narodom u otadžbini i rasejanju, uputiti svesrdne čestitke povodom završetka Ramazana i proslave Bajrama – poručio je patrijarh.

Mir kao odgovor na svetske krize

Poglavar SPC je naglasio da je u današnjem svetu, koji je opterećen ratovima i krizama, svaki trud usmeren ka širenju ljubavi zapravo najlepši dar Tvorcu.

– Svako nastojanje čovekovo da u savremeni svet unese mir i ljubav zalog je nade da će njegova blaga volja trijumfovati uprkos svemu. Podvig koji su braća i sestre muslimani uložili tokom Ramazana dostojan je svake pohvale – dodao je patrijarh Porfirije.

Čestitka je završena tradicionalnom porukom blagoslova:



„Neka vam je svima plemeniti Bajram srećan i blagosloven!”

Autor: D.S.