MINISTAR DAČIĆ ČESTITAO RAMAZANSKI BAJRAM: Srbija je najjača onda kada smo zajedno

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, uputio je srdačnu čestitku svim vernicima islamske veroispovesti povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama.

U poruci objavljenoj na svom Instagram profilu, Dačić je istakao da ovaj praznik, koji dolazi nakon meseca posta i molitve, predstavlja simbol zajedništva, dobrote i solidarnosti.

Poruka mira i zajedničkog suživota

Ministar je naglasio da su upravo međusobno poštovanje i razumevanje temelji na kojima počiva moderna Srbija.

"Bajram nas podseća na snagu vere i solidarnosti. Na tim vrednostima vekovima počiva i naša Srbija - naša zajednička kuća u kojoj ljudi različitih vera i naroda žive zajedno, rade i doprinose njenom razvoju", poručio je Dačić.

Stabilnost kroz poverenje

Dačić je izrazio uverenje da će očuvanje ovih tradicionalnih vrednosti doprineti daljem jačanju mira i stabilnosti u zemlji. On je podvukao da je ključ uspeha države u jedinstvu njenih građana.

Ministar je istakao važnost brige za druge, što je bila odlika proteklog meseca posta.

Jačanje međusobnog poverenja kao put ka napretku.

Ministar je čestitku zaključio tradicionalnim pozdravom: „Bajram šerif mubarek olsun!“

Autor: D.Bošković