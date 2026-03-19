ČESTITKA MINISTRA GAŠIĆA POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA: Neka ovaj praznik donose radost i toleranciju u vaše domove

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je povodom Ramazanskog bajrama pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije islamske veroispovesti čestitku u kojoj se kaže:

„Povodom velikog islamskog praznika Ramazanskog bajrama svim pripadnicima islamske veroispovesti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije upućujem najiskrenije čestitke.

Neka ovaj praznik donose radost i toleranciju u vaše domove i želim vam da ga provedete u miru, slozi i duhovnom blagostanju.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!“, poručio je ministar Gašić.

Autor: Iva Besarabić

