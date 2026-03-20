Čestitka Milana Krkobabića: Neka svetlost Ramazanskog Bajrama u domove svih vernika islamske veroispovesti donese mir, slogu i međugeneracijsku solidarnost mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima i gradova sa selima

Povodom prvog dana Ramazanskog Bajrama, ministar za brigu o selu i predsednik PUPS - Solidarnost i pravda Milan Krkobabić uputio je čestitku vernicima islamske veroispovesti.

„Neka svetlost Ramazanskog Bajrama u domove svih vernika islamske veroispovesti donese mir, slogu i međugeneracijsku solidarnost mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima i gradova sa selima.

Neka vam danas i narednih dana u vaše domove duhovnu snagu i blagostanje donesu vaši najmiliji - članovi porodice, komšije, rođaci, prijatelji...

Vernicima koji žive i rade u selima Srbije želim da, uz poštovanje nacionalnih, verskih i političkih različitosti, složno nastave misiju preporoda sela, jačanja porodice i očuvanja Republike Srbije.“