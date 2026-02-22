AKTUELNO

Društvo

Afrička kuga stigla i ovde: Uprava za veterinu hitno reagovala

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Bolest afričke kuge svinja potvrđena je na teritoriji Opštine Topola, a oblast u poluprečniku od tri kilometra oko žarišta zaraze u naselju Jelenac proglašena je zaraženim područjem.

U rešenju Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi se da zaražena zona obuhvata naselja Jelenac, Maskar i Belosavci.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na zvaničnom opštinskom sajtu, na ulazima i izlazima iz sela Jelenac postavljene su dezinfekcione barijere radi preventivnog delovanja i sprečavanja eventualnog širenja zaraze.

Veterinarske službe obilaze domaćinstva koja mogu biti potencijalno ugrožena i meštanima pružaju potrebne informacije u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Građani su obavešteni da se u slučaju sumnje na pojavu afričke kuge svinja u svojim ili drugim domaćinstvima, obrate nadležnim veterinarskim stanicama.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/

#Topola

#afrička kuga

#vaterina

POVEZANE VESTI

Društvo

U Rači kod Kragujevca zabeležena kuga svinja: Ugroženo područje prečnika najmanje od 10 kilometara

Društvo

Pojavila se afrička kuga u Bajinoj Bašti: Pet naseljenih mesta progalašena za rizična

Društvo

5 žarišta afričke kuge svinja u Srbiji: Kako se prenosi, da li je opasna po ljude i kako je sprečiti?

Društvo

Afrička kuga svinja hara Sremom! Sela pusta, svinje eutanazirane, situacija alarmantna!

Region

AFRIČKA SVINJSKA KUGA POTVRĐENA U BIH I Hrvati strepe, visok stepen opreza u pograničnim mestima

Svet

'VIRUS SE BRZO ŠIRI, PROGLASILI SMO VANREDNU SITUACIJU' Alarmantno u evropskoj zemlji, potvrđeno prvo žarište opasne bolesti: Ovo je jedino rešenje