'VIRUS SE BRZO ŠIRI, PROGLASILI SMO VANREDNU SITUACIJU' Alarmantno u evropskoj zemlji, potvrđeno prvo žarište opasne bolesti: Ovo je jedino rešenje

Vlada Katalonije proglasila je sinoć vanrednu situaciju zbog afričke kuge svinja (ASF) kako bi ubrzala procedure hitnih nabavki i ugovora za suzbijanje prvog potvrđenog žarišta u oblasti Kolserola kod Barselone.

Postoji rizik od širenja

Vlada ovog dela Španije je opravdala odluku "brzim širenjem virusa" i rizikom da bi mogao da izađe iz zone ograničenja i zarazi ostatak teritorije, pa čak i druge autonomne zajednice.

Na ovaj način, svi ugovori o uslugama, snabdevanju i radovima koje vlada ili javni sektor mogu da izvrše biće obrađivani po hitnim postupcima kako bi se "ograničili, sprečili ili ublažili efekti i zaraza afričkom svinjskom kugom i mogućim mutacijama ili varijantama virusa".

Do sada je potvrđeno 13 zaraženih divljih svinja, u radijusu od šest kilometara, koji je već u potpunosti pretražen, prenosi RTVE.

Proglašenje vanrednog stanja omogućava ubrzanu nabavku veterinarske opreme, lekova, zaštitnih sredstava, usluga čišćenja i tretmana otpada, kao i logističku podršku timovima na terenu.

Da li su farme bezbedne

- Do sada je pregledano 11.000 hektara, od čega 50 odsto pešice, 30 odsto dronovima i 20 odsto uz pomoć specijalno obučenih pasa - saopštio je ministar poljoprivrede i stočarstva Oskar Ordeig.



On je rekao da su "sve hipoteze otvorene", uključujući i onu da je virus mogao da potekne iz laboratorije IRTA-CReSA u Belaterasi, nedaleko od mesta gde su pronađeni prvi slučajevi.

Iako virus nije ušao ni u jednu farmu, stočarski sektor upozorava na ozbiljne ekonomske gubitke zbog pada cene svinjskog mesa.

Poljoprivredne organizacije pozdravile su prvi paket pomoći od 10 miliona evra (uz mogućnost proširenja na dodatnih 10 miliona i liniju kredita), ali smatraju da će biti potrebno mnogo više.

"Rešenje je odstrel"

Predstavnici sektora pozvali su na oštriju kontrolu i redukciju populacije divljih svinja.

"Nijedna farma ne sme da se zatvori zbog kuge izazvane trećim licima. Rešenje je - intenzivniji odstrel", poručuju iz poljoprivrednih udruženja.



Sud u Serdanjoli otvorio je istragu zbog mogućeg ekološkog krivičnog dela, jer genomske analize ukazuju da je virus gotovo identičan soju koji se koristi u eksperimentalnim radovima i testovima za vakcine.

Vlada Katalonije će proširiti nadzor i na 16 novih farmi van postojećeg 20-kilometarskog pojasa kontrole. Na 39 farmi unutar zone nije otkriven nijedan pozitivan slučaj, ali je katalonska vlada postigla dogovor sa farmerima da uništi njihovih 30.000 zdravih svinja kao preventivnu meru.

Kako je Ordeig pojasnio, ova odluka biće sprovedena po utvrđenom rasporedu. Ograničenja pristupa parku prirode Kolserola ostaju na snazi, osim za stanovnike i radnike, a razne preventivne mere trenutno se primenjuju u 91 opštini provincije Barselona.

Autor: D.Bošković