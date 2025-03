Užas u Boliviji! Više od 50 stradalih u nevremenu: Predsednik proglasio vanrednu situaciju

Bolivijski predsednik Luis Arse proglasio je danas vanrednu situaciju u celoj zemlji nakon što su obilne kiše i razorne poplave odnele više od 50 ljudskih života i primorale na raseljavanje oko 100.000 ljudi.

Svih devet regiona Bolivije pogođeno je obilnim kišama, jedan je proglašen za područje katastrofe, a u tri regiona je proglašeno vanredno stanje, prenosi Rojters.

"Ove prirodne katastrofe primoravaju nas da proglasimo vanrednu situaciju u celoj zemlji", rekao je Arse tokom konferencije za novinare i dodao da je preko 370.000 porodica pogođeno ovim nevremenom.

Vehicles swept away, roads turn into rivers as heavy rains wreak havoc in parts of #Bolivia#Flood #SouthAmerica #SantaCruz #LaPaz #Rain #Flashflood #River #Weather #Viral #Climate pic.twitter.com/DWmjnvITw1