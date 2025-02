Doktori digli uzbunu: Za samo nekoliko sati od prvih simptoma više od 50 mrtvih, deca su pojela slepog miša

Misteriozna bolest odnela je živote više od 50 ljudi u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) samo nekoliko sati nakon što su se pojavili prvi simptomi.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i lekari u DRK saopštili su da je vremenski period od pojave simptoma do smrti u većini slučajeva bio samo 48 sati. SZO opisuje ovu epidemiju kao "značajnu pretnju javnom zdravlju", preneo je Dailymail.

Zvaničnici veruju da je epidemija počela 21. januara, a do ponedeljka je zabeleženo 419 slučajeva, uključujući 53 smrtna ishoda. Prema kancelariji SZO za Afriku, prvi slučajevi zabeleženi su u gradu Boloko nakon što je troje dece navodno pojelo mrtvog slepog miša.

Deca su preminula 48 sati nakon što su razvila simptome hemoragične groznice, grupe bolesti koje karakterišu groznica, krvarenje, glavobolja, bolovi u zglobovima i drugi simptomi.

"To je ono što je zaista zabrinjavajuće", rekao je Serge Ngalebato, medicinski direktor bolnice Bikoro u DRK, za AP, misleći na brzinu kojom su žrtve umirale.

Ebola je jedan od najpoznatijih uzroka hemoragične groznice. Ova vest dolazi nakon što su lekari upozorili da je odluka predsednika Donalda Trampa da smanji kapacitete CDC i zabrani komunikaciju sa SZO povećala rizik od budućih epidemija, kako u inostranstvu, tako i u SAD.

Zvaničnici SZO takođe su upozorili da je broj epidemija izazvanih bolestima koje prelaze sa životinja na ljude, na primer kroz konzumaciju zaraženih životinja, porastao za više od 60 procenata u Africi u poslednjoj deceniji.

