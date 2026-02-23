SREDNJA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA OTVORILA KONKURS Prijava novih učenika u toku, evo šta sve obuhvata polaganje i koji su uslovi za kandidate (FOTO)

AKTUELNO

Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ raspisala je konkurs za upis 140 učenika u prvi razred za školsku 2026/2027. godinu.

Konkurs je otvoren do 16. marta, a prijave se podnose lično u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici ili u policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Pravo prijave imaju kandidati koji imaju državljanstvo Republike Srbije, prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave, kao i kandidati koji na dan 1. septembar 2026. godine imaju manje od 17 godina, odnosno rođeni su posle 31. avgusta 2009. godine.

Kandidati moraju ispunjavati uslove u pogledu zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, kao i bezbednosne uslove, a protiv njih se ne sme voditi krivični postupak niti im sme biti izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora.

Selekcija kandidata sprovodi se kroz prijemni ispit, koji obuhvata opšti i specijalistički lekarski pregled, proveru bazično-motoričkog statusa i psihološku selekciju.

Ovo je poziv u kome se grade snaga i karakter.

