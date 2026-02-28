AKTUELNO

SREDNJA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA RASPISALA KONKURS: Evo gde i kako se novi polaznici mogu prijaviti

Prijave su otvorene do 16. marta.

Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ raspisala je konkurs za upis 140 učenika u prvi razred za školsku 2026/2027. godinu.

Prijave su otvorene do 16. marta.

Prijave se podnose lično u školi u Sremskoj Kamenici ili u policijskoj stanici po mestu prebivališta.

Pravo prijave imaju državljani Republike Srbije mlađi od 17 godina (rođeni posle 31. avgusta 2009. godine), koji ispunjavaju zdravstvene, psihološke, fizičke i bezbednosne uslove.

