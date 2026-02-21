OTVOREN KONKURS ZA VATROGASCE-SPASIOCE VOZAČE! Oni ne voze samo kamion, već dovode pomoć, njihova uloga je ključna, a evo kako se prijaviti! (VIDEO)

Poziv hrabrima da postanu deo tima koji prvi stiže kada je najteže, prijave do 25. februara 2026. godine

"Moje mesto je za volanom. Sekunde odlučuju. Ne vozim samo kamion. Dovodim pomoć", ovim snažnim rečima upućen je javni poziv svima koji žele da postanu vatrogasci-spasioci vozači.

Biti za volanom vatrogasnog vozila nije samo posao. To je odgovornost, disciplina i spremnost da se reaguje bez greške kada alarm zazvoni. U tim trenucima nema prostora za paniku ni oklevanje, sekunde odlučuju, a preciznost i pribranost su presudni.



- Kad je najteže, nema greške. Oslanjamo se jedni na druge. Jer ovo je tim.

Vatrogasci-spasioci vozači nisu samo profesionalni vozači. Oni su deo uigrane ekipe koja izlazi na teren u požarima, saobraćajnim nesrećama, poplavama i drugim vanrednim situacijama.

Njihova uloga je ključna, da bezbedno i brzo dovezu tim i opremu do mesta intervencije, ali i da u svakom trenutku budu spremni da pomognu u akciji spasavanja.

Konkurs je otvoren za sve koji ispunjavaju uslove i spremni su da prihvate izazov službe koja zahteva hrabrost, posvećenost i timski duh.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 25. februara 2026. godine.

Autor: D.Bošković