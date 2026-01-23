PARE SE LEPE ZA NJIH! Tri horoskopska znaka očekuje finansijski bum od 26. januara: Stiže ogroman novac, a evo ko će se najviše opariti

Sledeća nedelja, od 26. januara do 1. februara 2026. godine, donosi sudbinske preokrete na bankovnim računima za tri znaka Zodijaka.

Ključni astrološki trenutak koji sve menja je ulazak Neptuna u znak Ovna u ponedeljak, 26. januara. Ovaj tranzit označava početak nove ere u kojoj se potpuno menja naš odnos prema novcu, profitu i ličnoj sigurnosti.

Astrolozi ističu da su promene navika neophodne – bez novog načina razmišljanja nema ni većeg priliva novca. Evo koja tri znaka će osetiti najveći boljitak:

Ribe: Kraj dugog čekanja i naplata truda

Ova nedelja vam donosi snažan osećaj vrednosti i stabilnosti. Neptun, koji je još od 2011. godine boravio u vašem znaku, u ponedeljak prelazi u Ovna i otvara potpuno novu finansijsku fazu. Sav vaš trud iz prethodnih godina sada počinje da se isplaćuje kroz konkretne cifre.

Fokus će biti na dugoročnim ulaganjima, poput nekretnina ili velikih zajedničkih projekata. Vaša intuicija i kreativnost postaju vaši najjači alati za privlačenje stabilnih prihoda. Nećete meriti uspeh samo iznosom na računu, već i kvalitetom života koji sebi napokon možete da priuštite.

Jarac: Neočekivane ponude koje menjaju sve

Obratite posebnu pažnju na informacije koje stižu u utorak, 27. januara, kada se Merkur spoji sa Venerom u Vodoliji. Dok Merkur donosi vesti, Venera "gađa" pravo u novčanik. S obzirom na to da je sve u znaku Vodolije, prilika koja vam se ukaže verovatno neće biti nimalo klasična.

Pratite situacije koje se razvijaju neočekivano. Iako vam neki zaokreti u početku mogu delovati čudno ili rizično, oni su put ka ogromnoj finansijskoj slobodi. Ovo je idealno vreme za nove projekte, prijave za posao ili pokretanje sopstvenog biznisa – samo izađite iz okvira dosadašnjih planova.

Bik: Hrabri potezi donose bogatstvo

U utorak, 27. januara, Mars se spaja sa Plutonom u Vodoliji, što donosi neverovatan podsticaj za promene u karijeri. Mars daje energiju za akciju, dok Pluton donosi korenite preokrete. Pred vama je prilika koja može dugoročno da promeni vaš profesionalni pravac, a samim tim i stanje u novčaniku.

Najvažnije je da se ne plašite promene. Strah od nepoznatog je vaš jedini neprijatelj. Upravo oni hrabriji potezi, koji vas izbacuju iz zone komfora, otvoriće vam vrata ka velikom finansijskom napretku. Preuzmite kontrolu nad svojim razvojem i ne oklevajte da kažete "da" izazovima.

Autor: Dalibor Stankov