RAČUN IM RASTE DO KRAJA JANUARA: tri znaka horoskopa imaće višak para

Kraj januara donosi finansijski preokret za tri znaka horoskopa - Bika, Jarca i Lava.

Ova tri znaka konačno će videti plodove svog truda, a računi i planovi će postati lakši za ostvarenje.

Bik

Nakon dugog čekanja i štednje, Bikovima dolazi prilika za veći priliv novca. To može biti kroz posao, bonus ili neki ranije nesiguran dogovor. Važno je da ne potroše sve odmah, jer pametan potez sada može doneti stabilnost u narednim mesecima.

Jarac

Jarčevi su neumorno radili i sada će njihova posvećenost biti nagrađena. Povišica, novi projekat ili ozbiljna saradnja dolaze, ali pitanje je da li verujete da ste to zaslužili. Sklonite deo novca na stranu, jer planiranje i strategija donose dugoročne rezultate.

Lav

Lavovima se isplaćuje hrabrost koju su pokazali ranije. Rizik koji su preuzeli sada donosi finansijske rezultate, ali moraju biti pažljivi s trošenjem. Razmislite pre nego što potrošite da li vam zaista treba to što kupujete?

Autor: Iva Besarabić