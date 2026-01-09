Za ova tri horoskopska znaka život se konačno menja nabolje: Kreće novi list

Nakon 8. januara 2026. godine, astrološki aspekti donose dugo očekivani preokret za tri horoskopska znaka.

Faza opadajućeg Meseca pruža nam priliku za duboko promišljanje i emocionalnu obradu svih važnih životnih događaja koji su nas zadesili u prethodnom periodu.

Energija Device, u kojoj se Mesec trenutno nalazi, podstiče razboritost i pomaže nam da na praktičan način shvatimo šta se dogodilo, olakšavajući nam da završimo sve ono što smo započeli. Za odabrane znake, ovaj period nudi stvaran osećaj završetka jedne životne faze, a rešavanje dugotrajnih nesuglasica daće im neophodan podsticaj da napokon krenu dalje.

Bik: Vreme je da stavite tačku

Bikovi, opadajući Mesec u Devici pomaže vam da se napokon pomirite sa ličnom situacijom koja se otegla mnogo duže nego što ste očekivali. Dugo ste želeli da stavite tačku na sve, a upravo vam ovaj period donosi jasan znak da je sigurno zatvoriti to poglavlje.

Ako ste čekali izvinjenje koje nikada nije stiglo, vreme je da prihvatite da se to verovatno neće ni dogoditi – i to je sasvim u redu. Ovo je vaš život i nemate vremena za gubljenje čekajući nemoguće. Dopustite sebi slobodu da krenete dalje, svesni da ne možete pisati scenario za tuđi život niti kontrolisati druge ljude. Kada se oslobodite te ideje, oslobodićete i sebe, a život će postati znatno bolji.

Škorpija: Kraj igre krivice

Škorpije, početak januara donosi vam rešenje kakvo ste dugo čekali. Uticaj opadajućeg Meseca u Devici omogućiće vam da jasno vidite gde je situacija pošla po zlu, ali bez upadanja u zamku samookrivljavanja. Igra prebacivanja krivice je završena.

Počinjete da shvatate tuđe granice, dok istovremeno sebe sagledavate na potpuno iskren način. Svako ima svoju ulogu u zaključku koji vam donosi ovaj period, a preuzimanje odgovornosti vodi do savršenog raspleta. Sada vam je najvažnije da budete iskreni prema sebi. Više vam nisu potrebni odgovori niti potvrda od drugih. Znate ko ste i nećete se vraćati u prošlost kako biste ponavljali već naučene lekcije. Imate sve što vam je potrebno i spremni ste da krenete napred – ka boljim stvarima.

Strelac: Nova perspektiva donosi mir

Strelčevi, za vas zaključak dolazi u obliku nove perspektive na staru situaciju. Opadajući Mesec vam pomaže da prepoznate važnu lekciju koja se krije iza nedavnog napora ili odluke.

Nešto što ste dugo preispitivali odjednom dobija savršen smisao, a možda ćete se čak i nasmejati ironiji cele situacije. Uviđate kako je jedan prošli događaj oblikovao vaš put, čak i ako se nije odvio prema planu. Ta spoznaja donosi vam mir i novu motivaciju. Ne čekate izvinjenja niti tražite potvrdu od drugih. Ovo je vaše lično otkriće, a jednom kada nešto shvatite, više nema povratka na staro. To je konačan i potpun završetak jedne ere i početak nečeg mnogo lepšeg.

Autor: Dalibor Stankov