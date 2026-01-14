AKTUELNO

Horoskop

APOKALIPTIČNA PROGNOZA ZA ZIMU 2026: Tri znaka pred vratima sudbine – ko će preživeti vatreno krštenje?

Izvor: Pink.rs/Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Zima 2026. godine neće biti samo sezona mraza i snega – za tri znaka Zodijaka, ovo je period kosmičkog pročišćenja kakvo se viđa jednom u životu.

Dok se svet priprema za uobičajenu prazničnu hibernaciju, astrolozi upozoravaju na neobično snažna poravnanja Saturna i Plutona. Ova energetska kombinacija deluje poput "duhovnog hirurga" – odstranjuje sve ono što je lažno, trulo i zastarelo.

Ovan se suočava sa rušenjem kule od karata. Vaša karijera, građena na čistoj ambiciji bez pokrića, mogla bi se naći pred ozbiljnim ispitom. Pitanje je: da li ste spremni da srušite ego da biste spasili budućnost?

Škorpija ulazi u emocionalni vrtlog. Tajne koje ste godinama zaključavali sada razvaljuju vrata. Ovo je zima istine – bolne, ali oslobađajuće. Samo najjači odnosi će dočekati proleće.

Vodolija, nosilac revolucije, sada i sama postaje žrtva iste. Vaš svet ideja biće poljuljan iz korena. Morate prihvatiti da je promena smera znak mudrosti, a ne poraza.

Univerzum vam ove zime ne šalje kaznu, već poziv na buđenje. Da li ćete se utopiti u talasima ili naučiti da surfujete na njima? Izbor je vaš, ali vremena za oklevanje više nema.

Autor: Dalibor Stankov

#Astrologija

#Ovan

#Vodolija

#Zima 2026

#astro prognoza

#astro vesti

#horoskop 2026

#horoskopski znaci

#kosmička energija

#sudbina

#sudbinske promene

#transformacija

#škorpija

POVEZANE VESTI

Društvo

'AKO CIKLON PROBIJE...' Zastrašujuća prognoza za zimu, sve zavisi od jednog JEDNOG FAKTORA: Temperatura pada na -20

Horoskop

Za ova tri horoskopska znaka život se konačno menja nabolje: Kreće novi list

Horoskop

Ova 3 znaka očekuje paklen period: Najgore tek dolazi, maj mesec će im biti najteži do sada

Horoskop

Pare im neće biti problem: 3 znaka u 2026. ulaze sa prepunim novčanikom

Horoskop

Sreća im se konačno osmehuje: Ova tri horoskopska znaka kreću pun gas prvog dana Nove godine

Lifestyle

Retrogradni Merkur napada tri horoskopska znaka: Nepredvidivi izazovi vrebaju od 25. februara