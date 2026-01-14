APOKALIPTIČNA PROGNOZA ZA ZIMU 2026: Tri znaka pred vratima sudbine – ko će preživeti vatreno krštenje?

Zima 2026. godine neće biti samo sezona mraza i snega – za tri znaka Zodijaka, ovo je period kosmičkog pročišćenja kakvo se viđa jednom u životu.

Dok se svet priprema za uobičajenu prazničnu hibernaciju, astrolozi upozoravaju na neobično snažna poravnanja Saturna i Plutona. Ova energetska kombinacija deluje poput "duhovnog hirurga" – odstranjuje sve ono što je lažno, trulo i zastarelo.

Ovan se suočava sa rušenjem kule od karata. Vaša karijera, građena na čistoj ambiciji bez pokrića, mogla bi se naći pred ozbiljnim ispitom. Pitanje je: da li ste spremni da srušite ego da biste spasili budućnost?

Škorpija ulazi u emocionalni vrtlog. Tajne koje ste godinama zaključavali sada razvaljuju vrata. Ovo je zima istine – bolne, ali oslobađajuće. Samo najjači odnosi će dočekati proleće.

Vodolija, nosilac revolucije, sada i sama postaje žrtva iste. Vaš svet ideja biće poljuljan iz korena. Morate prihvatiti da je promena smera znak mudrosti, a ne poraza.

Univerzum vam ove zime ne šalje kaznu, već poziv na buđenje. Da li ćete se utopiti u talasima ili naučiti da surfujete na njima? Izbor je vaš, ali vremena za oklevanje više nema.

Autor: Dalibor Stankov