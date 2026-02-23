OVAJ DAN TRAJAĆE 23 SATA Pomeranje sata ove godine ranije nego prethodne: Evo kada će prvi put ove godine noć pasti posle 18 sati

Tačan datum kada će sunce konačno početi da zalazi posle 18 sati je poslednja nedelja u martu. Za razliku od prošle godine dani će početi da nam traju duže dan ranije.

Tačnije, poslednjeg vikenda u martu, odnosno u noći sa subote (28. mart) na nedelju (29. mart) počinje letenje računanje vremena i te noći kazaljke na satu pomeramo jedan sat unapred. To znači da će nam taj dan trajati sat manje, odnosno 23 sati, ali će nam zato mrak padati kasnije!

Cilj uvođenja letnjeg i zimskog računanja vremena je da se što bolje iskoristi dnevno svetlo i smanji potrošnja energije, no danas se sve češće postavlja pitanje ima li ta praksa još uvek smisla.

Rasprave o ukidanju pomeranja sata poslednjih su godina sve intenzivnije, posebno u evropskim zemljama, gde su sprovedena i javna savetovanja o toj temi.

Letnje vreme poslednjih 10 godina:

2026. godina - 29. mart

2025. godina - 30. mart

2024. godina - 31. mart

2023. godina - 26 mart

2022. godina - 27 mart

2021. godina - 28 mart

2020. godina - 29. mart

2019. godina - 31. mart

2018. godina - 25. mart

2017. godina - 26. mart

Zašto se ove godine sat pomera ranije

Podaci o prelasku na letnje računanje vremena u poslednjih deset godina pokazuju koliko taj trenutak može da varira. Razlog za raniju promenu vremena je jednostavan. Širom Evrope, pa tako i u Srbiji, već godinama vredi isto pravilo, promena se uvek događa poslednje nedelje u martu (a u jesen poslednje nedelje u oktobru).

Budući da dani u nedelji u kalendaru svake godine padaju drugačije, pomera se i tačan datum. Ponekad je poslednja nedelja kasnije, ponekad ranije u mesecu. Dakle, pravilo je isto – poslednji vikend u martu, ali pošto ti datumi padaju na različite datume od godine do godine, ove 2026. to deluje kao da sat pomeramo malo ranije.

Ovog 29. marta u dva sata ujutro zapravo će biti tri sata ujutro. Izgubićemo jedan sat sna, taj dan će nam trajati praktično 23 sata, ali će svetli deo dana biti duži od tog datuma. Za one koji žele da zapamte: U martu se satovi pomeraju unapred, u oktobru se pomeraju unazad.

Od kada se pomera sat u Srbiji, i zašto je uopšte uvedeno

Praksa promene sata nije nova i ima korene u Prvom svetskom ratu. Prve su ga uvele Nemačka i Austrougarska tokom Prvog svetskog rata sa ciljem uštede energije. Nakon toga, praksa je više puta ukidana i ponovo uvođena u bivšoj Jugoslaviji, da bi se konačno ustalila 1983. godine.

Evropski parlament 2019. godine glasao je za ukidanje sezonskog pomeranja vremena. Međutim, države članice nisu uspele da se dogovore o tome koje vreme bi trebalo trajno zadržati - letnje ili zimsko.

Takođe, uvođenjem jedinstvenih propisa na nivou Evropske unije 1996. godine, ceo proces je standardizovan, tako da sve države članice EU prelaze na letnje računanje vremena poslednje nedelje u martu, a vraćaju se na zimsko računanje vremena poslednje nedelje u oktobru. Primarna ideja bila je usklađivanje saobraćaja, komunikacija i poslovanja u okviru rastućeg jedinstvenog tržišta.

Glavni razlozi za pomeranje sata

Kada se govori o razlozima za pomeranje sata, najčešće se ističu sledeći argumenti:

1. Bolja iskorišćenost dnevne svetlosti: Jedan od osnovnih ciljeva pomeranja sata jeste da se omogući što duža upotreba prirodne svetlosti u popodnevnim i večernjim satima. To znači da ljudi mogu provoditi više vremena napolju posle posla ili škole, što može doprineti zdravijem načinu života i većoj produktivnosti.

2. Smanjenje potrošnje energije: Kada je pomeranje sata uvedeno, očekivalo se da će se time smanjiti upotreba električne energije za osvetljenje i grejanje. Na primer, duži dani tokom letnjeg računanja vremena trebalo bi da znače manje korišćenje veštačkog svetla, a samim tim i manju potrošnju struje.

3. Prilagođavanje sezonskim promenama: U zemljama koje imaju izražene razlike između letnjih i zimskih dana, pomeranje sata pomaže u prilagođavanju dnevnih aktivnosti promenama u trajanju svetlosti.

Veliko nezadovoljstvo zbog pomeranja vremena

Uprkos dugoj tradiciji, nezadovoljstvo promenom vremena dostiglo je vrhunac 2018. godine, kada je Evropska komisija sprovela anketu javnog mnjenja u kojoj je učestvovalo čak 4,6 miliona građana EU.

Rezultati su bili jasni: čak 84 odsto ispitanika izjasnilo se za ukidanje ove prakse. Evropski parlament je 2019. godine glasao za ukidanje sezonskog pomeranja vremena, a konačna promena je planirana za 2021. godinu. Ali tu je sve stalo.

U kojim zemljama nema "letnjeg" i "zimskog" vremena

Dok Evropska unija okleva, mnoge zemlje širom sveta su odavno napustile ovu praksu. Rusija je trajno prešla na zimsko računanje vremena 2014. godine, dok je Turska odlučila da ostane na stalnom letnjem računanju vremena dve godine kasnije. Van Evrope, giganti poput Kine, Indije i Japana odavno su ukinuli promenu sata.

Slične odluke doneli su Brazil, Meksiko (sa izuzetkom pograničnih područja sa SAD), Argentina, Urugvaj i niz drugih zemalja poput Irana, Jordana, Sirije i Azerbejdžana. Čak i unutar Evrope postoje izuzeci; Island i Belorusija ne menjaju satove, dok u Australiji neke savezne države primenjuju letnje računanje vremena, a druge ne. Ovaj globalni trend napuštanja sezonskih promena vremena vrši dodatni pritisak na EU da konačno donese odluku i okonča praksu koju mnogi stručnjaci i građani smatraju zastarelom.

Gde nema pomeranja sata

Ove zemlje su ukinule računanje vremena:

Rusija - od 2014. godine koristi trajno zimsko vreme (UTC+3)

Turska - od 2016. godine ostala na trajnom letnjem vremenu

Urugvaj - prestao da menja vreme pre oko deset godina

Azerbejdžan, Iran, Jordan, Sirija - ukinuli promenu

Namibija - ukinula sezonske pomake

Meksiko - od 2022. godine većina regiona ne menja vreme, osim pograničnih sa SAD

Brazil - ukinuo letnje vreme 2019. godine

Kina - cela zemlja koristi jednu vremensku zonu (UTC+8) bez pomeranja sata

Indija - nikada nije imala letnje računanje vremena

Japan - ukinuo 1951. godine

Južna Koreja - prestala 1988. godine

Australija - Kvinslend, Zapadna Australija i Severna teritorija ne pomeraju sat

Autor: A.A.