STRAVIČAN POŽAR KOD SOMBORA, POVREĐENA JEDNA OSOBA Planuo objekat u kome je bilo dete! Spasioci evakuisali ljude

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Zoran Colić ||

Danas oko 15 časova i 20 minuta izbio je požar u porodičnoj kući u selu Stapar kod Sombora.

Pričinjena je veća materijalna šteta. Požar je prijavljen u 15.28 časova, nakon čega su na lice mesta izašli pripadnici VSB Sombor i DVD Stapar kao i ekipe hitne pomoći.

U požaru je povređeno jedno lice, koje je zadobilo opekotine i nakon ukazane prve pomoći transportovano je u Opštu bolnica U Somboru radi daljeg lečenja.

U objektu se u trenutku izbijanja požara nalazilo i dete, koje je pravovremeno evakuisano i, prema prvim informacijama, nije zadobilo povrede.

Uzrok požara za sada nije zvanično potvrđen. Požar je ugašen nešto posle 17 časova.

Autor: Iva Besarabić

