Uznemirujući snimak iz Srbije: ZMIJA VISI sa drveta, a ispod njega ŽRTVA

Neverovatan prizor zabeležen je negde u Srbiji, a u glavnoj ulozi našla se jedna od najopasnijih zmija ovih prostora, poskok.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako poskok visi sa grane, gotovo nepomičan, dok se tačno ispod njega, na zemlji, nalazi jež. Mali bodljikavi stanovnik šume jedva se pomera, kao da čeka rasplet napete situacije.

Da li je između njih došlo do okršaja, za sada nije poznato. Ali jedno jeste sigurno: u prirodi su ljuti neprijatelji.

Susret ova dva stara rivala uvek je borba instinkta, otrova i bodlji, a ovaj snimak ostavlja više pitanja nego odgovora.

Najprisutnija otrovnica u Srbiji je poskok.

Ove zmije su dugačke od 60 do 70 centimetara, a mogu dostići dužinu i od jednog metra, mada su takvi primerci retki. Mužjaci poskoka su najčešće svetlosivi i sa jasno izraženom tamnom cik-cak šarom duž celog tela, dok su ženke smeđe do naranđaste i bez toliko izražene šare na telu. Iako mogu ličiti, mužjaka ćete uvek prepoznati po jasno izraženoj šari.

Ono što nesumnjivo odvaja poskoke od drugih zmija koje su prisutne na našem podneblju jeste jasno izražen rog na vrhu njuške. Glava je trouglasta i, takođe, veoma jasno izražena.

U našoj zemlji prisutne su dve vrste podvrste poskoka i uglavnom naseljavaju topla i osunčana staništa.

Tako se najčešće mogu ugledati na kamenjarima, osunčanim hrastovim šumama, kanjonima, klisurama i žbunasto-livadski staništima.

Poskok je najčešće aktivan u toku dana, a u toplijim letnjim mesecima može biti aktivan i u sumrak, pa i u toku noći. Neretko se može popeti i na drveće do dva metra visine.

U našoj zemlji ih najviše ima južno od Save i Dunava.

Njihova ishrana se bazira na sitnim sisarima, pticama i drugim gmizavcima. Mladi poskoci se hrane insketima i gušterima, a plen ubijaju otrovom.

Autor: S.M.