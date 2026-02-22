PANIKA NA POPULARNOM IZLETIŠTU! Građanima upućeno HITNO upozorenje: Pronađena jedna od najotrovnijih zmija na ovim prostorima

Na popularnom izletištu Banj brdo u Banjaluci danas je snimljena zmija, a prema izgledu i šari na telu, najverovatnije se radi o poskoku, jednoj od najotrovnijih zmija na ovim prostorima.

Kako se može videti na podeljenom snimku, zmija ima cik-cak šaru i zdepasto telo, obeležja koja upućuju na poskoka.

Građanima se savetuje posebna opreznost

Banj brdo je često posećena lokacija za šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi, posebno vikendom, zbog čega je važno da građani budu dodatno oprezni prilikom kretanja šumskim stazama i područjima sa kamenjem i gustom vegetacijom.

Građanima koji planiraju boravak na Banj brdu savetuje se nošenje zatvorene obuće, oprez pri hodanju van uređenih staza i posebna pažnja prilikom boravka u prirodi, naročito u toplijim delovima dana kada su zmije aktivnije. Zmije u ovom periodu izlaze iz svojih zimovnika (hibernacije) kako bi se zagrejale na suncu, ali su zbog niske temperature okoline često usporene.

Šta da radite ako sretnete zmiju

Stručnjaci upozoravaju da zmije u pravilu ne napadaju ljude, ali mogu reagovati ukoliko se osete ugroženo ili ako se na njih slučajno nagazi.

U slučaju susreta preporučuje se da se ne prilazi, ne pokušava fotografisanje iz blizine i da se zmiji omogući nesmetano povlačenje.

