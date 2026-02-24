Činjenice ispred politike: Podrška rezultatima ministra zdravlja

Dok jedni drhte čitajući sa „idiota“, učen i odgovoran čovek, ministar u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar, govori delima, konkretnim rezultatima i odgovorno čuva zdravstveni sistem Republike Srbije.

Grupa državotvornih studenata sa Univerziteta u Beogradu i Kragujevcu, sa medicine i žurnalistike, uputila je otvoreno pismo javnosti nakon, kako navode, nekorektnog čitanja sa takozvanog „idiota“, odnosno telepromptera, od strane pojedinih političara koji su pokušali da nepravedno umanje značaj dobrih rezultata zdravstvenog sistema Srbije, na čelu sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.

Dok pojedini pokušavaju da političkim pamfletima umanje rezultate, činjenice ostaju jasne — zdravstveni sistem Srbije beleži konkretne dobrobiti za građane, a ministar Lončar nastavlja da govori radom, reformama i merljivim rezultatima.

Danas svi građani Srbije imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, dok, npr. u Sjedinjenim Američkim Državama mnogi ljudi bez osiguranja ostaju uskraćeni za adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Zdravstveni sistem Srbije možda nije savršen, ali svakako nije loš – može se oceniti kao dobar, kako sa socijalnog, tako i sa humanog aspekta, i znatno je dostupniji nego i u mnogim drugim zemljama sveta.Evo samo nekih izuzetnih primera kako efektivno i efikasno rešavaju problemi u zdravstvenom sistemu i kako se čuva naš sistem.

U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, je obnovljena saradnja sa poznatim španskim spinalnim hirurgom, prof. dr Norbertom Venturom iz Barselone. Od 2018. godine prof. Ventura dolazi u Kragujevac i zajedno sa našim lekarima operiše decu sa teškim deformitetima kičmenog stuba. Edukacija naših zdravstvenih radnika je permanentna.

Zahvaljujući ovoj saradnji, u proteklih sedam godina urađeno je skoro sto složenih operacija. Tokom intervencija koristi se savremeni spinalni monitoring, a Klinički centar u Kragujevcu danas je opremljen za sve vrste spinalnih operacija — od korekcije deformiteta do ugradnje implantata.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tokom svog mandata postavio je temelje za značajnu modernizaciju zdravstvenog sistema u Srbiji, posebno kroz nabavku najsavremenije opreme i unapređenje tretmana za pacijente sa ozbiljnim oboljenjima. Primera radi, pušteni su u rad multislajsni skener i najsavremenije opremljena angio-sala na Klinici za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu 2021. godine ali i ostalim zdravstvenim centrima se radilo na nabavci moderne opreme.

Kroz ove projekte Srbija je pokazala posvećenost poboljšanju pristupa pacijentima koji se leče od složenih bolesti. Multislajsni skener omogućio je bolju dijagnostiku, preciznije snimke i brže preglede, dok angio-sala visokokvalitetne interventne procedure u oblasti radiologije, što predstavlja ključni napredak u lečenju vaskularnih i drugih oboljenja.

Gama nož i Iks nož: rezultati koji se vide

Danas se jasno vidi koliko su odluke ministra zdravlja Zlatibora Lončara i državnog rukovodstva donele konkretne rezultate za građane Srbije. Uvođenjem gama-noža i iks-noža u zdravstveni sistem napravljen je ogroman iskorak – i u kvalitetu lečenja i u dostupnosti terapije.

Gama-nož, koji je u upotrebi već više od četiri godine, omogućio je najpreciznije tretmane tumora na mozgu i vratu, dok iks-nož pružao je mogućnost lečenja tumora u različitim delovima tela. Ono što je nekada bilo dostupno samo u inostranstvu danas je dostupno pacijentima u Kliničkom centru Srbije, bez odlazaka van zemlje, bez dodatnih troškova i bez neizvesnosti.

Rezultati govore sami za sebe.

Za prve četiri godine rada gama-noža lečeno je 2.965 pacijenata, čime je ušteđeno oko 30 miliona evra – novac koji bi inače bio potrošen na tretmane u inostranstvu, gde prosečna terapija košta oko 10.000 evra. Samo tokom jedne godine primene iks-noža tretirano je 509 pacijenata.

Posebno treba istaći odgovorna politika i snažna podrška države i posvecenost ministara zdravlja Zlatibora Lončara,omogućila je da danas više od 930 dece u Srbiji leči od retkih bolesti. To je rezultat sistemskog rada, povećanih ulaganja i jasne odlučnosti da nijedno dete ne ostane bez potrebne terapije.

Budućnost zdravstvene zaštite u Srbiji

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar odigrao je značajnu ulogu i u razvoju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, koji je postavio evropski rekord sa više od 3.000 operacija na otvorenom srcu tokom 2025. godine. Tokom njegovog mandata ova institucija, sa direktorom profesorom dr Milovanom Bojićem na čelu, ostvarila je napredak u broju operacija, kao i u uvođenju novih tehnologija i standarda u kardiohirurgiji.

Država je pružila kontinuiranu podršku „Dedinju“, omogućivši ulaganja u infrastrukturu i opremu, kao i obnovu programa transplantacije srca. Institut ,,Dedinje“ je uspeo da realizuje veliki broj operacija sa liste čekanja, čime je značajno smanjen zastoj u pružanju ove vrste zdravstvene zaštite. U isto vreme na „Dedinju“ je zaposlen veliki broj mladih lekara i sestara – naslednika koji su budućnost kardio vaskularne hirurgije i kardiologije.

Mamografija i skrining – briga koja spasava živote

Preventiva i promocija javnog zdravlja danas su prioriteti glavni prioriteti ministarstva zdrvalja. Nabavka velikog broja mamografa i promocija skrininga dojke kroz mamografske preglede širom zemlje omogućava ženama brzu i dostupnu dijagnostiku.

U vremenu kada statistika upozorava, a prevencija spasava živote, rad i zalaganje ministra Lončara predstavljala i njegov snažan poziv na odgovornost – prema sebi, porodici i zajednici i šalje jasnu poruku o značaju promocije zdravlja kao ključnog oružja u borbi protiv epidemije karcinoma. Lončarova vizija je jasna – „Čuvati naš zdravstveni sistem za buduće generacije“, stvarajući temelje koji će omogućiti da naredne generacije imaju jednaku ako ne i bolju zdravstvenu zaštitu od one koju imamo danas. Ista prava za sve pod istim uslovima za sve!