Lončar: Počinje rekonstrukcija Doma zdravlja i izgradnja nove bolnice u Negotinu

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar obišao je danas Zdravstveni centar (ZC) Negotin i najavio početak kompletne rekonstrukcije Doma zdravlja, ali i istakao da je u planu izgradnja nove bolnice.

Ministar Lončar poručio je da postoji lokacija za novu bolnicu i da će izgradnja krenuti.

“Vi znate da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio plan do 2035. i u taj plan ulazi i nova bolnica u Negotinu. Mislim da je za ljude koji ovde žive to odlična vest. To će koštati dosta, a procenjeno je da stara bolnica ne može da se obnavlja jer bi bilo preskupo i nije bezbedno, tako da je bolje da se izgradi komplet nova bolnica”, rekao je on.

Ministar je, zajedno sa direktorom tog zdravstvenog centra Kristijanom Nikolićem i predsednikom opštine Negotin Vladimirom Veličkovićem obišao kompleks ZC Negotin i upoznao se sa situacijom u toj ustanovi.

“Došao sam da vidim kakvo je stanje, pre svega šta je to što imaju od problema i šta je to što mi možemo da uradimo da ljudi iz ovog kraja mogu da kada imaju problem da reše ovde a ne da idu u Niš, Beograd..”, rekao je ministar.

Dodaje da je ono što je neophodno pod broj jedan da se uradi i za šta je država Srbija izdvojila šest miliona evra jeste kompletna rekonstrukcija Doma zdravlja.

“Opterećenost Doma zdravlja je prilično velika tako da je to ono što će u najranijem periodu krenuti da se radi. Nešto što se nije radilo decenijama sada će se raditi i završiti”, poručio je ministar.

Kako ističe, upoznao se i sa problemima u bolnici a to su pre svega problem sterilizacije, problem lifta, koji kako kaže ne može više da se popravlja, već mora da se ugradi novi. Lončar je poručio da će problemi biti rešeni.

“Problemi na hirurgiji, urologiji, operacioni stolovi, set za laparoskopiju da ne moraju da idu građani u Kladovo i rešavaju svoje probleme. To su sve stvari koje moramo da rešimo i ja obećavam građanima i zaposlenima da ćemo to da rešimo u najkraćem roku, odnosno u narednih par meseci”, uverava ministar. Lončar je obišao i radiološku službu, nove rentgen aparate i nove ultrazvučne aparate, ali i salu za porođaj i one koje su u prethodnom periodu uređene.

“Naš cilj je da u celoj Srbiji zdravstvo bude podjednako, da se ne pravi razlika između malih i velikih centara, da možemo našim građanima da omogućimo da u najbližoj zdravstvenoj ustanovi rešavaju svoje probleme”, naglasio je ministar. Direktor ZC Negotin, dr Kristijan Nikolić zahvalio je ministru na dolasku i kako je rekao na uvažavanju potreba te ustanove i podršci. “Sama rekonstrukcija porodilišta je bila 30 miliona dinara, dobili smo više ultrazvučnih aparata. Odobren je i novi kolposkop, imali smo aparat koji nije bilo moguće servisirati. Ministarstvo ne pravi razliku između velikih centara i malih centara i uvek kada imamo potrebe i probleme - uvek se izlazi u susret i odgovori”, poručio je Nikolić. Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković rekao je da poseta ministra zdravlja mnogo znači za taj grad i zdravstvenu ustanovu.

“Hvala ministru što je izdvojio dan da dođe na početak Srbije u prvu opštinu na istoku. Meni je epilog celog razgovora nova bolnica i to da se trud isplati. Znamo koliko smo se borili da dođemo prvo do projekta za bolnicu a sada i do te lepe vesti da će se graditi. Hvala i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i resornom ministarstvu jer su prepoznali da je ono što smo spremali šest godina stiglo na realizaciju”, poručio je Veličković. Kako dodaje, zdravstvena zaštita je ono što je neophodno u celoj Srbiji, a za Negotin gde ima dosta starije populacije nova bolnica će mnogo značiti.

“Sa svim ovim stvarima koje će se realizovati, zaista će građani Negotina dobiti nešto što je falilo i srce mi je puno jer smo jednu veliku stvar rešili”, zaključio je on.

Autor: Dalibor Stankov