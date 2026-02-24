ŽIVOT JE LEPŠI UZ NADU: Predstava „Moj prvi put“ dirnula publiku u Fondaciji Mozzart

„Divno je kad radiš svoj posao, a ujedno činiš neko zaista dobro delo“, poručio Milovan Filipović

Potraga za nadom glavni je motiv protagonista predstave „Moj prvi put“, a publici Fondacije Mozzart svakako nije bio prvi put da umesto kupovine ulaznica šalje humanitarne SMS poruke. Lepa tradicija nastavlja da živi u teatru humanosti na Dorćolu, pa su nakon izvođenja ove dirljive komedije prikupljena dodatna sredstva za lečenje Marijane Aksić (1909 na 3030).

Jasmina Večanski Kujundžić i Milovan Filipović, kao usamljena gospođa Nada i profesionalni pratilac Antonio, doneli su neobičnu priču o sasvim običnim ljudima. Rađena po tekstu i u režiji Ane Đorđević, komedija „Moj prvi put“ je prikazala tiho i stidljivo rađanje jednog neočekivanog prijateljstva, negde između borbe za opstanak, straha od intime, tereta društvenih očekivanja i brige za budućnost. Publika se smejala, slušala, saosećala...

„Bilo mi je jako zanimljivo da igram neku drugu predstavu u Fondaciji Mozzart osim „Bogojavljenja“, koje smo igrali već nekoliko puta. Bilo je vrlo uzbudljivo i publika je jako lepo prihvatila predstavu. Glavna poruka je da ljudi ne smeju biti usamljeni jer su onda očajni i nema nade. I jedan i drugi lik se bore za neku nadu u svom životu. U tom traganju za nadom oni i pate i stradaju, ali na kraju ipak žele da život bude lepši, da bude uz nadu i sa nadom. Publika se takvim likovima smeje upravo zato što se u njima prepoznaje i zato što ih razume“, istakao je Milovan.

Sala Fondacije Mozzart bila je ispunjena do poslednjeg mesta, što je za umetnika uvek dodatni podsticaj. A još je i veći kada zna da je svaki posetilac umesto kupovine karte poslao humanitarnu SMS poruku i doprineo nečijem lečenju.

„Ceo kontekst igranja u Fondaciji Mozzart je za svaku pohvalu jer je prosto divno kada radiš svoj posao, a ujedno činiš i neko zaista dobro delo. Komunikacija sa publikom, koja je nama glumcima uvek presudna, još više dobija na značaju kad znamo da samim dolaskom publika doprinosi konkretnoj pomoći za neku osobu. To je zaista za svaku pohvalu, nešto što ću uvek podržati i čega treba da bude samo sve više i više“, zaključio je Filipović.

„Bašta“ cveta i u martu

Februar je u Fondaciji Mozzart obeležilo nicanje novog remek-dela iz davno posijane „poezije u prozi“. Monodrama „Bašta sljezove boje”, svojevrstan spomenik Branku Ćopiću u režiji Egona Savina, premijerno je izvedena u teatru humanosti, a maestralni Nebojša Milovanović pobrao je ovacije publike. Ulaznice za februarska izvođenja su planule, pa su već otvorene prijave za 1, 10. i 16. mart. Jedna ulaznica je jedna donacija od 1.000 dinara za Fondaciju NORBS PLUS, za pomoć obolelima od retkih bolesti. Sve informacije o kartama i repertoaru možete pronaći na Instagramu ili Fejsbuku Fondacije Mozzart.

