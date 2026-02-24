Ljiljani stigao mejl od MUP-a, snimio je posebni LASER radar! Ima rok da se javi 8 dana

Ljiljana iz Beograda ostala je potpuno zbunjena kada je na mejl adresu dobila obaveštenje u kome piše da joj je na eUpravi stigla poruka.

Kada se prijavila na portal elektronskih usluga javne uprave samo što se nije šokirala — dobila je poziv od MUP-a da se u roku od 8 dana javi nadležnoj policijskoj stanici zbog prekršaja prekoračenja brzine. Nije imala pojma ni gde ni kada je snimljena, ali je onda sve detaljno pročitala.

U pozivu se navodi da se vozilo ove Beograđanke u Bulevaru vojvode Mišića u smeru od Ruske ulice ka Radničkoj ulici u Beogradu kretalo brzinom 74 km/h, na delu puta u naselju na kome je dozvoljena brzina kretanja 50 km/h, pri čemu je učinjen prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara.

U pitanju je prekršaj člana 332a, stav 1, tačka 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima gde se kažnjava vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene.

"Ne sećam se da li sam vozila ja ili suprug"

Kako Ljiljana kaže, ona nije ni znala da tu uopšte postoji radar, ali i da se ne seća da je te subote upravljala ona vozilom ili suprug.

- U pozivu se navodi da se u roku od 8 dana od uručenja poziva javim u Ljermontovljevu ulicu kako bih dokazala da li sam ja vozila ili ne. Bila je tada subota, ne sećam se da li je tada upravljao suprug ili ja, ali kako znam da se iznos kazne duplo smanjuje ako se plati u roku od 8 dana, to sam svakako i učinila. Odmah sam je platila - priča Ljiljana.

Prekršaj snimio laser novije generacije

U pozivu se navodi da je saobraćajni prekršaj zabeležio radar "LaserCam 4".

Inače, "LaserCam 4" je četvrta generacija LaserCam ručnog laserskog uređaja, koji omogućava snimanje mete na većoj udaljenosti, brže vreme odziva, jasnije slike registarskih tablica, kao i video zapis o prekoračenju brzine i kretanju vozila, sa detaljnim parametrima.

Od 2026. godine digitalno sklapanje sporazuma o kazni

Podsetimo, od ove godine vozačima je na raspolaganju mogućnost da vozači onlajn potpišu sporazumu o kazni, putem portala e-Uprava, najavilo je ranije Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Na ovaj način vozačima je dosta stavki olakšano, a među njima su odlazak u policijsku stanicu i izlazak na sud. Sporazum će se potpisivati elektronskim potpisom, nakon čega će odmah biti prosleđena nadležnim organima.

"Poštar na vratima i mejl — to je isto"

Ipak, sklapanje sporazuma nije nužno, već predstavlja samo jednu od opcija koja građanima stoji na raspolaganju, a kako smo mogli da vidimo u ovom slučaju, Beograđanka je odlučila da odmah plati kaznu.

Kako je ranije objasnio advokat Ognjen Radić, građanima će umesto "plave koverte" koju donosi poštar ili policajac na vrata, na mejl adresu stizati pošta od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Vi dobijate mejl, to je pošta koju uredno primate. Da li će vam doći poštar na vrata ili dobijete mejl — to je isto. U mejlu vam stigne: 'Dobili ste mejl od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije', dobili ste poruku u eUpravi'. I to se smatra da ste obavešteni, kao da vam je poštar, dostavljač ili policajac pokucao na vrata i doneo. To je čitava poenta. Vi otvorite eUpravu i tu vam piše, na primer: 'Slikani ste na Brankovom mostu, vaše vozilo je prekoračilo brzinu, izjasnite se ko je vozio. Da li ste bili vi na koga je registrovano vozilo ili neko drugo lice?'. Vi onda ulazite u postupak, zatim vas pozivaju na prekršajni sud. Dobijete poziv da se za dva meseca javite sudu - objasnio je advokat.

Takođe, vrlo bitna stvar je i da bi neko uopšte mogao da sklopi sporazum za prekršaj onlajn, potrebno je da poseduje nalog na e-Upravi, a zatim i najvažnije — elektronski potpis. Problem je, prema rečima advokata, što jako mali broj ljudi u Srbiji ima digitalni potpis — svega 5 odsto.

Autor: S.M.