Objavljen Kalendar Poreskih Obaveza za Mart: Ključni Rokovi Koje Ne Smete Propustiti

Poreska uprava je objavila kalendar obaveza za mart, koji sadrži važne rokove za izmirenje poreskih obaveza:

2. mart: Rok za podnošenje poreskih prijava na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za neisplaćene zarade za januar.

5. mart:

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa u februaru, na Obrascu OZU.

Rok za izveštaj o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI za februar.

10. mart:

Podnošenje poreskih prijava poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza za mesec februar.

Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost (PDV) na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za februar.

16. mart:

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za februar.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu, kao i inostrane penzionere za februar.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na Obrascu PP OD-O, kao i plaćanje doprinosa za februar.

Rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar, ako su ispunjeni kriterijumi za sticanje statusa obveznika PDV.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 28. februara na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju i/ili komprimovani prirodni gas za mesec februar na Obrascu PP OAELKPG.

31. mart:

Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za neisplaćene zarade za februar.

Poreska prijava za obračun akcize za period od 1. do 15. marta na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Napomena: Rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju se na prvi naredni radni dan, osim za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. u mesecu, koje se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.

Autor: D.S.