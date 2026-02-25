Besplatni UZ pregledi dojki za vikend na Novom Beogradu – evo kako da zakažete termin

Gradska opština Novi Beograd u saradnji sa Žena uz ženu organizuje besplatne ultrazvučne preglede dojki u petak i subotu, 28. februara i 1. marta, na platou ispred opštine.

Karavan „Budi divna prema sebi – pregledaj se“ biće postavljen ispred zgrade opštine u Bulevaru Mihajla Pupina 167, a pregledi će se obavljati od 12 do 17 časova u pokretnoj kabini. Namenjeni su ženama do 45 godina, a sprovodiće ih radiolozi.

Zakazivanje termina vršiće se na licu mesta, od 11.30 do 12 časova.

Kako je najavljeno, karavan počinje 28. februara i trajaće 45 dana, do sredine aprila, tokom kojih će obići gradove širom Srbije.

Organizatori navode da je do sada obavljeno više od 22.000 pregleda, otkriveno preko 500 promena, dok je kod 137 žena dijagnostikovan karcinom u ranoj fazi, što potvrđuje značaj prevencije i pravovremene dijagnostike.

Autor: D.S.