MUP upozorava: ljudska nepažnja najčešći uzrok požara – evo kako da zaštitite dom tokom grejne sezone

Ljudski faktor glavni krivac – evo kako da zaštitite svoj dom tokom grejne sezone.
Od početka grejne sezone, pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova intervenisali su na 3.199 požara i eksplozija u građevinskim objektima širom Srbije.
Kako navodi MUP, najčešći razlozi za intervencije vatrogasaca su:
- neispravni ili neočišćeni dimnjaci,
- nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva,
- ostavljanje uključene grejalice bez nadzora,
- ostavljanje odeće ili drugih zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalica,
- preopterećenje elektro-instalacija i neispravni električni uređaji.
„Sve ove uzroke požara možemo svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar“, navodi se u saopštenju MUP-a.
Apel MUP-a
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu odgovorni prema sebi, porodici i komšijama:
- proverite ispravnost dimnjaka i peći na čvrsta goriva,
- ne ostavljajte uključene grejalice bez nadzora,
- ne preopterećujte elektro-instalacije,
- udaljite nameštaj i druge zapaljive materijale od grejnih tela.
Dodatne preporuke:
- ne odlagajte pepeo u plastične kontejnere ili blizu gorivog materijala,
- ne ostavljajte malu decu bez nadzora u prostoriji sa pećima ili grejalicama,
- isključite električne uređaje kada napuštate prostor,
- u slučaju požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193 i pratite njihove savete.
MUP upozorava da pravovremena provera i odgovorno ponašanje tokom grejne sezone mogu spasiti život i imovinu.
Autor: D.S.