MUP upozorava: ljudska nepažnja najčešći uzrok požara – evo kako da zaštitite dom tokom grejne sezone

Ljudski faktor glavni krivac – evo kako da zaštitite svoj dom tokom grejne sezone.

Od početka grejne sezone, pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova intervenisali su na 3.199 požara i eksplozija u građevinskim objektima širom Srbije.

Kako navodi MUP, najčešći razlozi za intervencije vatrogasaca su:

- neispravni ili neočišćeni dimnjaci,

- nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva,

- ostavljanje uključene grejalice bez nadzora,

- ostavljanje odeće ili drugih zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalica,

- preopterećenje elektro-instalacija i neispravni električni uređaji.

„Sve ove uzroke požara možemo svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Apel MUP-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu odgovorni prema sebi, porodici i komšijama:

- proverite ispravnost dimnjaka i peći na čvrsta goriva,

- ne ostavljajte uključene grejalice bez nadzora,

- ne preopterećujte elektro-instalacije,

- udaljite nameštaj i druge zapaljive materijale od grejnih tela.

Dodatne preporuke:

- ne odlagajte pepeo u plastične kontejnere ili blizu gorivog materijala,

- ne ostavljajte malu decu bez nadzora u prostoriji sa pećima ili grejalicama,

- isključite električne uređaje kada napuštate prostor,

- u slučaju požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193 i pratite njihove savete.

MUP upozorava da pravovremena provera i odgovorno ponašanje tokom grejne sezone mogu spasiti život i imovinu.

